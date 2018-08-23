爭議20年淡北道路二階環評 補件再審

2018-08-23 19:37

〔記者楊綿傑／台北報導〕訴求紓緩台二線交通現況，討論已20年的「淡水北側平面道路」，今天進行二階環評專案小組初審會議，正反意見交鋒，贊成者以台二線是淡水唯一聯外道路，應積極解決塞車及救災問題力主興建，不過反對者則質疑，淡北道路是否真有必要？應抑制私人交通工具使用才能解決。最後專案小組決議要求新北市府補件再審。

新北市新建工程處報告時指出，台二線目前最大的問題在於交通要道車流量大、社區大樓林立車流交織、道路容量無法滿足旅次需求。而淡北道路預計全長5.4公里，透過銜接洲美快速道路，車流分散也可連帶紓緩台北市部分路段交通狀況，也可成為防救災時的備援道路。

今天多名民代、候選人、民眾都到場關心，贊成興建者提出淡水地區人口日益增多，整體交通壅塞的問題，不僅到台北市上下班不方便，緊急時救護車根本都動彈不得。而環團及部分反對居民則呼籲注意樹木保育問題，甚至有質疑這條道路必要性的聲音，若要解決交通問題，在目前已有淡江大橋及淡海輕軌等重大建設下，應該考慮如何抑制私家車。

部分環委也認為必要性不夠清楚，最後決定補件後擇期再審，要求新北市說明提升大眾運輸實際努力狀況，以問題導向探討淡北道路必要性，其餘還必須補充包括評估施工及營運階段廢水對紅樹林影響、模擬空氣品質影響、生態緩衝綠帶有線路段範圍之生態影響、本案封閉路段緊急狀況時因應措施等資料。