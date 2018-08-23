機師罷工露轉機 華航已達共識長榮繼續協商

2018-08-23 17:48

〔記者陳宜加／台北報導〕華航、長榮機師醞釀罷工危機漸露轉機，兩航各歷經3次勞資協商後，已取得部分進展，桃園市機師職業工會今天下午正式宣布下一步，華航方面因已達初步共識，暫不發動實質罷工；長榮方面則待資方27日提出具體方案並進行下次協商，視狀況決定罷工否，兩航機師可能不會一齊行動。

工會表示，8月7日取得合法罷工權後，迄今華航、長榮已進行3次協商，均由桃園市勞動局長主持。華航勞資雙方已暫時達成一定的初步共識，更詳細的細節將待下次協商會議中正式確認，協商時間也尚待確認。

不過，長榮勞資雙方第三次協商會議，因資方代表議題準備不足，導致雙方對於協商事項產生重大歧異，經主席裁示延期。長榮承諾將儘快提出對應方案，再由桃園市勞動局與勞資雙方將再約定下次協商日期。

工會指出，長榮方面因會員對於協商進度緩慢日感不耐，期盼資方於27日前提出相對應方案，並安排協商日期。在達成協議前，持續對罷工進行準備與規劃。

機師工會常務理事陳祥麟說，長榮將視下次協商狀況而定，華航相較稍好，已有初步共識，包括FOQA使用、勞動條件變更等，但須於後續協商中追認相關細節，接下來則需要長時間談判，盼其他項目也達共識。

他證實，華航方面暫不進行實質罷工，將與華航持續協商，過程中不會行使罷工權；而若能定案，也不排除主動凍結罷工權，但仍待第四次協商確認。他也說，會員信任工會，加上華航2015年協商簽下的白紙黑字均有兌現，上次協商也有高層參與，可以體諒。

而一旦長榮協商再不成，走上實質罷工一途，基於不傷害長榮會員立場，華航機師將不會支援長榮航班。

工會理事長李信燕表示，長榮方面期限延至27日，希望資方提出具體可行方案，並為工會接受；提出方案後另約第四次協商，盼有良好共識，但不排除最後仍無法達到工會期待，協商過程中工會仍做罷工準備。

她也解釋，華航、長榮本就不一定一起行動，固然希望雙方均能達成共識，華航已有初步結果，當然很好，長榮則視資方態度，長榮機師最主要訴求為勞動條件的改善，包括部分航班、人力調整，盼有好結果。