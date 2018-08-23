台中家商辦咖啡座 讓學弟妹向績優學長姊討教升學致勝心法

台中家商辦咖啡座讓學弟妹向升學績優學長姊討教升學致勝心法。（記者蘇孟娟攝）

2018-08-23 22:09

〔記者蘇孟娟／台中報導〕拚升學致勝心法，向升學績優學長姊討教就對了！

台中家商開學前邀升學績優學長姊返校跟學弟妹喝咖啡聊讀書經，讓學生自在交流讀書經驗，成功攻上理想科大的學長姊有人曾成績班上倒數，有人迷熱舞社，分享只要能了解本分且堅持到底，就能取得勝利的心法，讓學弟妹大呼受用。

台中家商今年在四技二專統一入學測驗中創佳績，包括家政群生活應用類的黃芳慈奪得榜首、家政群幼保類的楊旻諭也獲全國第1名等，全校超過600分者共205人，學生除錄取台科、北科、雲科等校外，更有不少人躋身清華大學幼教系、政大金融系等一般國立大學。

校方今日推出咖啡時光座談，邀升學優異學長姐返校分享學習心得及學弟妹最關切的大考準備策略，錄取彰師大財金技術系的劉玟彤指出，高一時她因還未掌握到讀書方法，成績一度在班上倒數，為爭一口氣，她努力拚統測，包括上課認真聽課，複習紮實，她分享只要願意行動，每個人都有能力考到心目中的第一志願。

至於錄取北科大資訊財金系的黃尚宏高二時投入熱舞社，花不少時間練舞，黃尚宏說，他到高三時想清楚自己的目標後封舞，認真苦讀，但也會給自己放空時間，跑去熱舞社請學弟妹陪自己跳個半小時的舞放鬆後再衝刺，他說，只要想清楚本份所在，就不會太放肆，穩紮稳打複習，也能邁向成功。

至於余凱琳錄取政大金融系，統測成績雖考出660分高分的她，對於是否挑戰政大也一度猶豫，因為還有比她成績更好的人，在教師鼓勵下決定放手一搏，成功擠上僅提供兩個名額給高職生的政大金融系，余凱琳分享勇敢築夢的重要，可以讓自己找到動力勇往直前。