清泉風景區五館舍 統一移撥五峰鄉公所營運管理

新竹縣政府清泉風景特定區推動小組決議，將清泉風景區5個館舍全部委由五峰鄉公所營運管理， 希望藉由整合資源來擴大經濟能量，吸引更多觀光客到訪。（記者廖雪茹攝）

2018-08-23 22:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣五峰鄉清泉風景區資源豐富，可惜長期存在多頭馬車的窘境，為達事權統一有效管理，縣府清泉風景特定區推動小組決議，將清泉5個館舍全部委由五峰鄉公所營運管理， 並獲縣長邱鏡淳同意編列480萬作為補助，希望藉由整合資源來擴大經濟能量，吸引更多觀光客到訪。

清泉風景特定區規劃有原住民族館、藝術之森園區的原住民藝術市集、張學良文化學園、清泉溫泉會館、部落市集等館舍，還有頭目廣場和將軍湯泡腳池等設施，觀光資源豐富，但經營、清潔或是管理維護，長期以來分別由縣府原民處、文化局、交通旅遊處等局處以及五峰鄉公所負責。

縣府清泉風景特定區推動小組表示，上述館舍和設施分由多個單位負責，易造成公務機關權責分工不明與互相推諉；因此，希望藉由統一機關單位統籌招標與營運管理，統一觀光資源，以期發揮因地制宜及便於管理效果，進而增加族人的整體收益。

五峰鄉長靳邦忠表示，公所規劃在原民館增設遊客服務中心，內部成立清泉風景區及雪霸國家公園入口服務站。日前已取得國家公園管理處鐘銘山處長正面回應。未來也將爭取擴大都市計畫範圍，延伸部落市集規模；另在藝術之森園區安排原民藝術家及部落青年音樂團體進駐，假日則在頭目廣場安排街頭藝人表演。

靳邦忠表示，根據雪霸農場統計資料每年約有7萬8000人次到訪，清泉是五峰鄉重要景點，也是觀霧風景區的旅遊中繼站，推估遊客年約12萬人次；統一事權管理後，若能在清泉遊客服務中心設置門票亭，每人酌收150元清潔費，每年約有1800萬元進帳。此一構想，24日將在諮商清泉部落會議後辦理。