醫病》切乳癌腫瘤仍美美的！助正妹健身教練 醫師用這招

2018-08-23 18:28

〔記者陳建志／台中報導〕台中31歲健身女教練日前洗澡時，摸到右側乳房下方有硬塊，懷著忐忑的心情就醫檢查，確診罹患乳癌第2期，醫生建議切除腫瘤，喜歡從事水上運動的女教練希望以後還能自信穿上泳裝，醫師在手術時，一併取出胃網膜自體脂肪瓣「造山」，填補乳房切除後的空腔，不但切除病灶還兼具整型美胸效果，讓患者鬆了一口氣。

這名健身女教練並無乳癌家族病史，日前洗澡時忽然摸到乳房有硬塊，鼓起勇氣就醫，確認是乳癌第2期，雖感嘆「怎麼會是我？」仍決定勇敢與癌症對抗，醫師建議切除乳房，喜歡水上活動的她透露，希望治療後仍能保留乳房，自信的穿上泳裝。

亞大醫院乳房外科醫師王銘嶼今天說，乳癌已連續多年居女性10大癌症之首，而且好發人數為10年前兩倍，就算年輕族群也無法倖免，但40歲以下民眾無常規檢查，通常發現有硬塊時多屬惡性，且因晚婚女性增多，一旦發現罹患乳癌，對於身體外觀和感情的影響相對都較大。

王銘嶼指出，傳統進行乳癌腫瘤切除時，多會造成外型殘缺，患者若想保留乳房，第1、2期的患者可用化療加上部分切除，減少切除範圍，但仍會造成乳房變形，至於第3期以上的患者，則通常需全乳切除，不過，目前上述兩種情況，只要皮膚保留足夠，都可利用胃網膜自體脂肪瓣進行乳房重建。

王銘嶼說，這名患者的腫瘤在右側乳房下方，為達成患者心願，在切除腫瘤時，一併取出腹腔內、覆蓋小腸的胃網膜自體脂肪瓣，填補部分切除後的乳房空腔，不但切除病灶還兼具美胸效果。

王銘嶼說，20歲到40歲婦女，雖無列入常規篩檢，但只要有疑慮，要儘早至乳房外科進行檢查，40歲以上有家族史的婦女，或45歲以上的婦女，每兩年應做一次X光攝影， 女性平時可多補充海藻類、纖維素、十字花科蔬菜、Omega-3脂肪酸，都具有抑制乳癌細胞產生的功能，並控制肥肉、香腸、火腿、奶油等脂肪類食物攝取。