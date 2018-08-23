跟蹤騷擾科技化 6成4透過社群軟體

2018-08-23 20:46

〔記者楊綿傑／台北報導〕「跟蹤騷擾」社會事件層出不窮，手法更推陳出新，以科技設備進行跟蹤者也屢見不鮮，根據現代婦女基金會調查，有6成的科技跟蹤騷擾是使用臉書、LINE等社群軟體進行，平均5位學生中就有1位有類似經歷，其中7成3是高中生；基金會也呼籲，政府除了應在反跟騷法中更積極限制，也把科技跟騷納入管制。

現代婦女基金會今公布針對學生族群進行的「科技跟蹤線上大調查」，在2172位16至24歲的學生當中，表示曾被科技跟蹤的有近7%，懷疑自己曾被科技跟蹤的則有12.2%，顯示每5位年輕學生就有1位遭到科技跟蹤，而其中高中生就佔了73.8%。

進一步分析被騷擾的方式，發現被害者有64.4%遭到臉書、LINE、IG等社群媒體騷擾跟蹤，其次是以手機通話騷擾佔33.7%，email跟騷佔22.1%排名第三。

而被害學生因應的方式主要是消極的冷處理，像是忽視對方或完全不回應佔了61.5%、認為過一陣子應該就沒事了佔59.6%、自己的言行更謹慎小心也佔59.6%；其他還有限制網路的個人公開資訊、在網路尋求資訊或資源，以及封鎖自己的網路或通訊連結等。

暨南大學社工系王珮玲教授分析，科技跟蹤有幾個特性，包括無法預料加害人何時出現、造成被害者的生活困擾、跟蹤騷擾同時發生在網路和現實生活當中、破壞被害人的網路社群和生活圈，但這些卻難以構成犯罪要件，有可能最多以社會秩序維護法開罰3000元。

王珮玲也說，雖然反跟騷法草案已經通過立院審查，但目前對於利用通訊或網路科技跟蹤騷擾，僅是單純消極禁止，對於已經公開或散佈出去的文字或影像，欠缺更積極的因應措施。而現代婦女基金會提出的草案版本，除於將科技跟蹤騷擾納入法案定義中，更呼籲政府應該在防制令款項中明定因應科技跟蹤的防制令款項，以及其他更積極的防範與查緝措施。