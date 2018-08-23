太平山鳩之澤溫泉煮蛋區整修到明年 秋冬泡湯推5折配套優惠

太平山鳩之澤溫泉9月3日至隔年1月底將整修，整修期間溫泉大眾池將推出5折配套優惠。（羅東林管處提供）

2018-08-23 22:04

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣太平山的鳩之澤溫泉，溫泉煮蛋區使用逾廿年，羅東林管處今年將投入1500萬元，整修煮蛋槽、涼亭、鋪面及無障礙動線等進行診修，預計9月3日至明年1月底封閉；林管處說，整修期間溫泉大眾池將推出5折配套優惠，回饋民眾。

鳩之澤溫泉區海拔約520公尺，是民眾前往太平山國家森林遊樂區的首站，頗受泡湯民眾歡迎。但鳩之澤溫泉煮蛋區，已使用逾廿年，其中煮蛋槽設施老舊，且管線不時故障，鋪面也有不平、不易整潔，還缺少公廁等缺點，屢遭遊客反應要改善。

羅東林管處今年預計投入1500萬元，整修部分硬體設施，林管處指出，整修完成後煮蛋槽將依食材不同分成兩區，另新增公廁、涼亭及無障礙設施等，預計完成後會有嶄新風貌呈現。

煮蛋區整修預計9月3日動工，明年1月31日完工；林管處指出，為了不掃遊客興致，整修期間溫泉大眾池將推出有5折優惠，另外鳩之澤餐廳也開放溫泉蛋、玉米代煮服務，不會讓民眾白跑一趟。

林管處說， 鳩之澤有長1.1公里的自然步道，及400公尺的手作步道，沿途可欣賞中低海拔常綠闊葉林，還有繁茂的蕨類植物，適合體驗一趟溫泉浴及森林浴的「雙享泡」。