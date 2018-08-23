憲兵染病死亡 監委「高度懷疑」病原來自營區老鼠

2018-08-23 17:22

〔記者鍾麗華／台北報導〕發生在2015年11月的桃園憲兵訓練中心二兵簡志龍死亡案，監委調查指出，在簡志龍回營到死亡的五天，軍隊的醫官只幫簡志龍看過一次病，且沒有病歷與診療記錄，而簡志龍住的「隔離寢室」相當簡陋，連體溫計都沒有。簡志龍最後判定是感染鉤端螺旋體病往生，監委前往營區瞭解狀況，確實也發現廚房的環境衛生不佳，放置多個黏鼠板、捕鼠籠。

監察院今天通過監委高涌誠、張武修調查報告，要求國防部督促所屬確實檢討改進，以提升軍中照護，並請衛福部協助建立快篩機制拯救更多生命。

高涌誠表示，鉤端螺旋體病人畜共通感染病，國內歸類為第4類法定傳染病，病原可經由傷口感染幾乎所有的哺乳類動物，主要宿主有老鼠、犬隻、豬、牛、馬、羊等動物，動物感染鉤端螺旋體後，經由尿液大量排菌，污染水及土壤，進而感染人類。高風險族群是畜牧業，不過，常在野外活動的軍隊、年輕人也有風險。

高涌誠說，桃園市衛生局事發後稽查營區，訪問同一時期受訓的新兵，該名新兵表示，他們會輪流幫廚，但廚房很髒，時常會看到老鼠亂跑，老鼠還會偷吃青菜，青菜上面有糞便，清洗的時候會接觸到。

高涌誠指出，他們到憲訓中心履勘時，軍方雖然前一天大掃除，收拾得乾乾淨淨，但仍看到黏鼠板、捕鼠籠，而廚餘桶未緊閉，且與廚房距離過近，與桃園市衛生局發現是相同的。

高涌誠說，桃園市衛生局稽查報告說曾發現「鼠跡」，但最後雖沒有確認感染原就是從營區而來，但這次調查也不敢如此推論，因為沒有直接證據，不過，老鼠是最常見的帶原者，因此「高度懷疑」與營區老鼠有關。