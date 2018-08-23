台南市今晚停班課 土城高中明天新生訓練延期

台南市下午仍有多處積水。（記者劉婉君攝）

2018-08-23 16:56

〔記者劉婉君／台南報導〕受到熱帶性低氣壓影響，氣象局預報已將台南市列入大豪雨等級，台南市政府已宣布今晚停止上班上課，至於明天是否上班上課，將於晚上9點宣布。

明天是否上班上課 晚上9點宣布

台南市下午風雨持續，多處路段積水，北門區錦湖國小操場比社區還低，中午即淹水，下午3點30分就已宣布停班停課。

土城高中原定明天舉辦國一新生訓練活動，考量雨勢過大，新生上放學有安全之虞，也延至8月30日開學始業式後舉行。