好強大！Gogoro暴雨中化身「水陸兩用快艇」 乘風破浪

有民眾發現電動車Gogoro在暴雨中成為「水陸兩用快艇」，在路上「乘風破浪」。（圖擷取自臉書爆系社團）

2018-08-23 17:38

〔即時新聞／綜合報導〕南台灣今（23）日下起大豪雨，台南市、高雄市均傳出道路淹成水鄉澤國，許多汽機車因水位過高引擎熄火，但有民眾發現電動車Gogoro此時成為「水陸兩用快艇」在路上「乘風破浪」，影片在網路上發燒。

民眾將影片上傳至臉書社團「爆料公社」、「爆廢公社」，從中能見1名穿著藍色雨衣的機車騎士，竟在水深及腰的道路上騎摩托車，網友定驚一看，發現他騎的是電動車Gogoro，放在車廂裡的電池似乎不受豪雨影響，依舊能夠正常運作，許多吃汽油的機車、汽車則是相繼熄火，動彈不得。

網友們看完影片後，都對此感到相當訝異，紛紛留言說，「好強大哦」、「汽油車下來單挑阿」、「吃電的不怕熄火」，但也有人持相反看法留言提到「會不會漏電，電得他不要不要的」、「要花大錢去修車，水那麼髒，軸承都報癈」、「當下騎都很炫，修車就知道甘苦了」。

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