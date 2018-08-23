跟著國家交響樂團去旅行 音樂會週六新莊登場

「NSO綠野講座音樂會-跟著音樂去旅行」今年首場音樂會將於本週六在新莊舉辦。（記者葉冠妤攝）

2018-08-23 20:21

〔記者葉冠妤／新北報導〕國家交響樂團（NSO）去年首度以「NSO綠野講座音樂會-跟著音樂去旅行」計畫走出國家音樂廳，將古典音樂帶入台灣各個角落，今年將延續這項音樂與戶外美景邂逅的計畫，本週六（25日）首場從新北市新莊出發，將與民眾近距離互動，把音樂的美好與感動傳遞出去。

活動由音樂學者蔡永凱策劃並擔綱主講，蔡永凱表示，去年以弦樂為主，今年則由國家交響樂團銅管聲部音樂家，與國內知名男女聲樂家們同台，帶來銅管五重奏尬聲樂，用「邊說邊演」的方式蹦出新滋味，並以世界地圖的概念，由以巴洛克時期的法國為起點，帶領民眾進入音樂世界，探訪義大利、德奧等迷人風光，再往美國新大陸方向移動。

本次音樂會參與演出有主講人兼鍵盤音樂家蔡永凱、女高音許育甄、男中音趙方豪，以及國家交響樂團銅管聲部音樂家群：法國號黃任賢、小號張景民、陳長伯及鄒儒吉、長號邵恆發及低音長號彭曉昀。

音樂會中將可欣賞到莫瑞特的《迴旋曲》、奧芬巴赫《康康舞曲》、蘇格蘭民謠《奇異恩典》、羅西尼歌劇《塞維利亞理髮師》選曲、威爾第歌劇《茶花女》選曲〈飲酒歌〉，及國人作曲家蕭泰然《點心擔》、呂泉生《杯底不能飼金魚》等豐富有趣的曲目。

新北市文化局副局長于玟表示，音樂會將於週六晚上7點半來新莊文化藝術中心廣場演出，免費入場，歡迎所有大朋友、小朋友一起攜帶野餐墊，乘著夏夜涼風與NSO一同輕旅行。