鹿野「客家大原花布燈籠館」保住了 退輔會鬆手移撥

鹿野客家大原花布燈籠生活文化館得以保住，在地居民開心不已。（記者陳賢義攝）

2018-08-23 20:42

〔記者陳賢義／台東報導〕台東鹿野鄉公所斥資3000萬元打造鹿野客家大原花布燈籠生活文化館，因應中央推動長照2.0政策，做為瑞源地區的樂齡學習中心、社區關懷據點、巷弄長照站及伯公照顧站，未料，退輔會台東農場去年底以租約到期不續，要求拆除地上物還地，不排除訴諸法律，公所解決方案用盡仍遭拒，地方怨聲載道，立委劉櫂豪斡旋協商，今天邀集公所、國產署及退輔會商討，退輔會讓步同意移撥管理權，由鄉公所向國產署申請管理權，大原花布燈籠館得以存在賡續。

今天包括鹿野鄉長李國強、退輔會台東農場場長李梨瑜、東辦副執行長田永彥、國產署南區分署台東辦事處主任蕭輝俊等人全到場，各自提出對土地撥用的意見，席中達成共識，由公所儘速提出相關撥用計畫，退輔會協辦。

大原花布燈籠生活文化館原為退輔會荒廢18年的農民教室，瑞源社區2003年成立花布燈籠工場，成績斐然，鹿野鄉公所繼而爭取經費改建為大原花布燈籠館，3年前啟用，還被文化部指定為地方文化館，未料卻因台東農場以租約到期為由要求還地，引起軒然大波。大原花布燈籠館土地管理單位為退輔會，但因廢棄未用，由鹿野鄉公所承租，申請經費積極活化，現已成為全台獨一無二的花布燈籠博物館，除了是台東客家文化傳承的指標，也是鹿野鄉社區活動場所，居民活動的重要聚落。

劉櫂豪說，花布燈籠博物館具有指標性意義，也是長照據點，老人家活動的好去處；多元文化是台東的特色，期許花布燈籠館能夠更加的深化、推廣，讓更多人知道在地客家文化特色。鹿野鄉長李國強則說，將儘速提出相關撥用計畫，讓事情能夠圓滿落幕。