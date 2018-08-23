情侶騎車誤闖國道 2轎車「霸氣護送」6公里脫險

1對男女共乘機車暴雨中誤闖國道1號，2輛轎車駕駛採前後包夾，護送騎士6公里遠後脫險。（記者湯世名翻攝）

2018-08-23 16:23

〔記者湯世名／彰化報導〕驚險！中部地區今天下午3時突然狂風驟雨，1對疑似情侶的男女共乘機車誤闖國道1號，冒雨從彰化路段一路往南騎，視線不清，就在情況危急之際，2輛轎車的男性駕駛行經發現，不約而同採前後包夾方式，護送騎士到6公里之遠的匝道，安全抵達平面道路，影片PO上網，引起網友大讚。

這段網路影片顯示，今天下午3時許彰化地區突然狂風驟雨，兩名陳姓男子共乘轎車行經國道1號彰化南下路段時，發現前方路肩竟然有2名男女共乘機車往南騎，由於當時雨勢猛烈，兩名陳男立即決定駛往路肩護送，此時後方又有1輛轎車也如法炮製，形成2輛轎車採前後包夾方式，一路護送共乘機車的男女抵達6公里遠的省道台76線東西向快速道路埔鹽匝道。

經詢問，兩名男女騎士驚魂未定的說，他們是要從彰化往北回到台中市南屯區，卻不小心誤闖國道1號，由於沿路都沒有交流道，他們只好冒雨往南騎，陳姓駕駛即說：「你們走錯路了啦，台中市在反方向耶！」兩名男女騎士在抵達平面道路後，向護送的兩輛轎車駕駛再三道謝說，還好有熱心轎車駕駛幫忙護送，否則後果不堪設想。旋即由平面道路往北騎。

影片PO上網後，立即引發網友熱烈分享傳送，網友大讚護送的轎車駕駛：「暖男！」還有網友狂讚轎車駕駛「霸氣護送」，也有網友認為機車騎士實在太扯了，竟然會誤闖國道。

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