友善環境、種下文化種子，苑裡獨立書店「掀冊店」將成立（記者蔡政珉翻攝）

2018-08-23 18:57

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮是苗栗縣南部人口最多鄉鎮，不過地方已經超過十五年沒有書局，只能依靠鎮立圖書館資源。一群曾參與社會運動的返鄉青年組成的「苑裡掀海風」，六名核心成員出資成立「掀冊店」獨立書店，將於26日開幕，開幕當天下午1點夯劇「花甲男孩」作者新銳作家楊富閔也將到場舉辦座談會。

「花甲男孩」作者助陣座談

成立「掀冊店」的返鄉青年劉育育說，由於苑裡鎮圖書資源稀缺，所以大家有志一同，出資成立獨立書店，希望能夠在故鄉埋下文化的種子，再透過培養閱讀風氣，讓種子茁壯長大，成為一畝文化的田地。

「掀冊店」成立後，店內將以農村、社會議題、人文探索、文學小說以及繪本為主。

劉育育說，畢竟苑裡鎮是苗栗縣農業大鎮，希望多引進關於農業的書籍，而至今許多社會議題也需要更多人關注，才能獲得正視。至於人文探索更是向內尋找人自我的渠道，希望「掀冊店」能夠為故鄉做出貢獻。

此外，店內將結合苑裡、大甲地區以友善環境耕作地方特色農產的農民，製作成餐點，例如無毒稻米、火龍果等，供顧客品嚐，另一方面也協助農民，對這片土地貢獻一些心力。

雖然如今世道書店經營恐怕不易，但是「掀冊店」六名股東期許，至少自己曾經行動，撒下希望的火苗。