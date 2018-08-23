未精確演出文化精髓 原民會向奇美部落道歉

舞團跳奇美部落勇士舞。（原民會提供）

2018-08-23 16:47

〔記者楊綿傑／台北報導〕在本月初南島民族論壇啟動儀式時，原民會所屬原住民族文化發展中心舞團，以奇美部落「Pawali-Ciopihay舞蹈、歌曲」做為表演節目向世界介紹部落文化，但事後遭到奇美部落批評內容錯誤，不尊重傳統智慧創作權，原民會今正式發出聲明道歉。

原民會表示，原本是希望將優美的奇美部落文化呈現給來自各國的貴賓，但卻造成奇美部落族人疑慮及不安的情形，而與文發中心前往奇美部落請益後，確認舞團沒有精確展演出舞蹈、歌曲的文化內涵，致上誠摯歉意，未來將要求該中心持續向部落學習，以精準表達民族或部落文化成果之精髓。

而就傳統智慧創作專用權的部分，原民會也說，文發中心長年推廣原住民族文化藝術、音樂、舞蹈之展示及表演，然於奇美部落取得「Pawali-Ciopihay舞蹈、歌曲」之「原住民族傳統智慧創作專用權」後，未向奇美部落洽商取得授權，以致引發部落質疑，就督導問題上也向奇美部落表達歉意。

原民會並說，原住民族傳統智慧創作保護條例的立法精神，主要在為達成「保護原住民族傳統智慧創作與促進原住民族文化發展兼籌並顧」的目標，但相關配套措施未盡完善，原民會將於近期邀集專家學者與部落代表共同研討，提出適當的解釋令或相關規範，以落實立法目的。