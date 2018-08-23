「小鋼炮」亞運女單奪銅 南市府將發5萬元獎金

「台灣小鋼炮」梁恩碩在雅加達-巨港亞運網球女子單打奪銅。（台南市體育處提供）

2018-08-23 20:50

［記者劉婉君／台南報導］「台灣小鋼炮」梁恩碩在2018年雅加達-巨港亞運網球女子單打奪銅，寫下我國女單60年來的最佳成績，台南市政府將發放體育獎助金5萬元。

17歲的梁恩碩就讀台南市善化高中，是亞運女網參賽女將年紀最小的，但她展現超高拚鬥力，在女單連闖3關打入4強，準決賽力拚世界排名第53的中國選手王薔，最終以6:1、6:3止步，因亞運未設銅牌戰，梁恩碩為台灣摘下重返亞運後首面網球女單獎牌，也是60年來的最佳成績！

台南市體育處表示，梁恩碩克服身材劣勢，不斷努力練習，提升競爭力，於各項國際賽屢獲佳績，年初在澳網拿下青少年單打、雙打雙料冠軍，國際網球協會（ITF, International Tennis Federation）青少年女子排名第3名，今年全國中等學校運動會高女組網球單打也獲得個人金牌，不僅是台灣之光，更是台南的驕傲，年初代理市長李孟諺也曾接見表揚。

體育處指出，安定國中團隊設置的網球基層訓練站，目前計有國小、國中、高中共50位選手，皆於安定國中場地及新營紅土網球場訓練，站內安排2名專任運動教練，有計畫地培育台南網球基層運動選手，梁恩碩也曾在訓練站受訓。