雲林補助「未婚懷孕少女」 民眾評價兩極

雲林縣長李進勇的推動全面社福政策的「未婚懷孕少女補助」項目，引發社會兩極看法。（記者詹士弘攝）

2018-08-23 19:28

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣府推動全面社福，營造宜居雲林政策，其中包括「未婚懷孕少女補助」，網民對此評價兩極，有人認為是變相鼓勵未婚懷孕，有人不覺得是鼓勵，而是幫忙；議員則認為，若無配套，政策會歪掉；縣府表示，教育與輔導措施一直在做，補助只是配套的一環。

縣長李進勇推動宜居雲林政策，包括住宅租金補助、父母未就業家庭育兒津貼、生育津貼、未婚懷孕少女補助、醫療補助、托育補助、訴訟補助，對社會弱勢者提供直接幫助，但其中的「未婚懷孕少女補助」卻引發正反兩面的看法。

有人認為單親、未婚懐孕和少女懷孕不同，單親、未婚懐孕，在生活上如果是弱勢，政府予以濟助，是社會福利照護的一環，舉雙手贊成。「少女」定義指的未成年的小女生，未成年小女生是需要保護、需要敎育的，在法律上是還需要有監護人維護她的權益。

也有人認為，家庭教育、學校敎育、社會敎育失敗，導致「少女」未婚懷孕的惡果，家庭、學校、社會都要承擔其罪。政府要因為做的不夠而羞愧！是補償、是道歉，不是補助！再經由社福體系做配套的輔助，提供少女懷孕期健康濟助、生產醫療濟助、育嬰濟助和小媽媽産後的再敎育、生活輔導。只給未婚懷孕少女「補助」，好像政府想要逃避敎育失敗的責任。

但也有家長認為，雖然不希望鼓勵未成年少女未婚懷孕，但既然已是事實，就應幫忙，免得她們更弱勢，釀成悲劇，這個政策不是鼓勵，而是幫忙。

王又民表示，網友反應沒有配套措施措就宣布給予未婚懷孕少女補助，這會讓人產生錯覺，好像在鼓勵未成年的年輕人懷孕沒關係，因為政府有補助，所以政府要有配套防患措施及教育的導正，中央這種政策，會陷縣長於不義。

新聞處長張凱傑表示，社會處很早就與雲萱基金會及勵馨基金會合作，設置未成年懷孕諮詢服務專線及未成年懷孕求助網站，希望即時提供未成年懷孕少女及其家長必要的資訊及協助。社工員累積多年經驗，發現少女懷孕後第一時間最需要的就是現金的支持，所以特別宣導這項補助，點亮一盞燈，讓弱勢少女知道政府有這項救濟措施，避免在第一時間做出錯誤的選擇。