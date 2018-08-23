中市住宅補貼8/31受理截止 市府延長每日收件時間

2018-08-23 21:33

〔記者張菁雅／台中報導〕今年台中市住宅補貼方案申請踴躍，目前申請件數較去年增加約17.2％。由於受理期限將於8月31日截止，為方便民眾，市府住宅工程處提醒民眾，平日收件時間延長至下午6時，週六收件時間為早上9時至下午1時，也可線上填寫申請表格並掃描上傳應備文件。

住宅處表示，市府配合內政部營建署辦理「整合住宅補貼資源實施方案」，包括房屋租金、自購住宅貸款利息補貼及修繕住宅貸款利息補貼，截至昨（22）日為止已有7484件申請案，較去年同期約多出1100件，增幅約17.2％。

其中，今年房屋租金補貼計畫戶數為7460戶，較去年增加近500戶，每戶每月最高可補助4,000元，補貼期限最長1年，目前已收到6562件申請案，較去年增加近1000件；此外，自購住宅及修繕住宅貸款利息補貼則分別有611戶、175戶名額，目前申請案也有863件、59件。

另外，為減輕青年居住負擔，市府加碼提出「台中市青年首次購屋優惠利息補貼」，針對「整合住宅補貼資源實施方案」自購住宅貸款利息補貼，加碼增加補貼0.5％貸款利率，貸款額度最高300萬元，補貼年限1年，凡20歲以上、未滿46歲且購屋於台中市的青年，可於受理期限內同時提出申請。

住宅處今年也首創延長服務時間，平日延長收件至下午6時，並增加週六早上9時至下午1時收件時段；豐原陽明大樓也增設收件櫃檯，服務時段為早上8時至下午5時，另外也可線上填寫申請表格並掃描上傳應備文件申請，省時又省力。