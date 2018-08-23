旱溪朝陽橋現湧泉？ 是自來水漏水啦！

豐原區朝陽橋。（記者歐素美攝）

2018-08-23 16:08

〔記者歐素美／台中報導〕釣客在豐原區朝陽橋下垂釣，發現旱溪竟出現湧泉，仔細探查發現疑似豐原大道下方的自來水管破裂，流入旱溪形成一股清流，豐田里長劉瑞銓獲報，通報自來水公司及立委江啟臣到場，今天上午到場會勘，擔心豐原大道下方的大型自來水管破裂，恐造成路基掏空，危及往來交通安全；水公司表示，只是一般配水管破裂滲漏，已派員檢修。

胡姓釣客昨天到豐原區朝陽橋下垂釣，發現靠近豐原大道側邊的溪中竟出現湧泉，忍不住好奇追查湧泉來源，結果發現水源來自豐原大道下方，但該處並沒有排水管，懷疑是豐原大道下方的自來水管線破裂，致自來水流入旱溪，趕緊向豐原區豐田里長劉瑞銓反映。

豐原區豐田里長劉瑞銓立即通知自來水公司及立委江啟臣服務處，今早並會同自來水公司人員及江啟臣特助呂明杰到場會勘，經自來水公司以儀器檢測，確定為自來水管漏水。

劉瑞銓及呂明杰表示，豐原大道下方埋有自來水公司大管，若為自來水管破裂，未及早處理，自來水不斷流出，恐造成路基掏空塌陷，危及往來人車安全，希望能儘早修復。

自來水公司第四區處表示，豐原大道僅靠近三豐路路段約2.2米有埋設約直徑1至2公尺的大管線，其餘皆為一般的配水管，初步研判只是豐原大道下方的配水管可能老舊破裂才造成自來水滲漏，下午已派員檢修處理。