中元祭最年輕紙糊師 文化總會拍片紀錄

文化總會今日在基隆文化中心舉辦「匠人魂11－紙糊篇」影片發布記者會，介紹台灣最年輕的文化資產保存者─基隆紙糊工藝師杜振豪（中左），由文化總會副會長江春男（中右）頒贈「匠人魂」錦旗。（記者俞肇福攝）

2018-08-23 18:23

〔記者俞肇福／基隆報導〕台灣宗教文化盛會「雞籠中元祭」將於明天進入最高潮－放水燈遊行，文化總會今日在基隆文化中心舉辦「匠人魂11－紙糊篇」影片發布記者會，介紹台灣最年輕的文化資產保存者─基隆紙糊工藝師杜振豪，帶大家看見台灣中元慶典中的重要民俗文化「水燈頭製作」，向台灣中元慶典中不可或缺的民俗藝術致敬。

今日上午的「匠人魂」影片發布記者會由文化總會副會長江春男主持，市長林右昌與文總秘書長林錦昌、副秘書長李厚慶也都到場共襄盛舉，江春男致贈一面特製的手工刺繡「匠人魂」錦旗，表彰基隆紙糊工藝師杜振豪的成就，基隆市劉唐杜姓宗親會許多宗長也都到場共享榮耀。

林右昌說，基隆中元祭最重視一整月的科儀，繁複的儀式背後，代表著基隆人對老大公敬畏之心、悲天憫人的精神，在這一整個月好好「款待」好兄弟，杜老師製作的水燈首，是整個中元祭的高潮，傳統認為水燈首做得越大，代表宗親會越氣派、越興旺；對於杜振豪右手剪髮、左手剪紙的「陰陽手」，林右昌除了表示欽佩，更期許這樣的技藝能夠繼續傳承下去。

為紀錄台灣百工百業生態、文化創意工作，文化總會訪尋隱身巷弄角落的在地職人，在傳統技藝與創新技藝領域中尋找文創職人，並自2017年8月起推出《匠人魂》系列影片，串聯不同的「匠人魂」，形成台灣精神的底蘊，佳評如潮!《匠人魂》系列累積至今，已先後發布北港哨角篇、佳樂水衝浪篇、國慶街舞篇、大稻埕旗袍篇、電影擬音篇、後龍石滬篇、彰化製鼓篇、澎湖古厝模型篇、宜蘭銅鑼篇、萬華打金篇共10支影片，向台灣各地堅守自我工作崗位的匠人們致敬。系列影片於文總官網、臉書及Youtube等新媒體播放，此次更配合中元節，發布《匠人魂》11紙糊篇，帶大家看見台灣元節慶典中的重要民俗文化。