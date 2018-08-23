「元素表上每樣金屬都吃下肚」 消基會轟衛福部應修法

2018-08-23 16:49

〔記者陳宜加／台北報導〕食安事件頻傳，更有黑心業者使用工業級添加物，最後卻紛紛成功脫罪。消費者文教基金會今天重批，相關案例不斷增加，「彷彿要將元素表上每一樣金屬都吃下肚」，已屬不良的食安環境恐更雪上加霜，現行食安法規明顯未臻周全，亟待檢討改進。

回顧近年食安事件，有業者使用工業級碳酸鎂並驗出有毒砷超標、熱狗火腿添加工業級防腐劑、工業級「銨粉」浸泡海帶等，但法院僅認定違反「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，判決業者無罪，相關案例陸續傳出，引發爭議。

「法律竟成保護犯罪者的工具！」消基會今天出面痛批，黑心食品業者為了自身利益，無視國人健康，遭起訴後卻遭法院判決無罪，與社會期待落差太大，不應放任國內食安環境持續惡化，現行法規未臻周全，才讓業者逃過法律制裁。

消基會董事長游開雄表示，四年前，彰化進興製粉廠的謝姓堂兄弟使用工業級「碳酸鎂」，摻進胡椒粉與胡椒鹽等調味製品，更驗出有毒的含砷量超標，但一、二審法官均認為未違反食安法「添加未經許可的添加物」規定，而判決無罪。

根據衛福部「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，碳酸鎂雖屬於合法添加物，但今年最高法院打臉，認定進興製粉廠使用的碳酸鎂，包裝已明確標示為工業用品，而禁止用於食品，但依速審法規定仍駁回上訴，業者最後無罪定讞。

游開雄表示，衛福部雖將碳酸鎂列為合法添加物，卻未區分食品用或工業用，工業用者成本雖低廉三倍，但純度也低，碳酸鎂本身無毒，但雜質成分恐含有毒重金屬，例如進興製粉廠遭驗出重金屬砷，即為世界衛生組織公告一級致癌物。

消基會副秘書長徐則鈺再舉一例，九十一年高雄潘姓食品加工業者使用工業用原料銨粉、鹼粉、礬粉、保險粉、冰醋酸浸泡，製成黑心海帶，因未經主管機關查驗許可，一審遭判有罪；不料二審卻逆轉，認定為衛福部公告合法添加物。

他指出，黑心業者使用工業級添加物，竟被認定為合法，主管機關應即刻改弦易張，儘速研議修正「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，全面禁止工業級添加物加入食品中，並明確定義工業用原料種類與嚴懲機制，嚇阻不肖業者。

游開雄表示，判決結果輕忽草率，消基會過去曾呼籲，若確定業者使用法定不得添加或明顯非可供食用的物質，應由業者負舉證責任，證明對人體健康無害。主管機關也應落實化學物質源頭管控，同時儘速公告列管，杜絕流入食品製程。