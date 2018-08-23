把台灣胡蘿蔔賣到全世界 副總統感謝東勢果菜生產合作社

副總統陳建仁（左2）聆聽總經理王文星（左1）解說胡蘿蔔包裝。（記者林國賢攝）

2018-08-23 22:32

〔記者林國賢／雲林報導〕副總統陳建仁今天參訪雲林縣東勢果菜生產合作社參訪，推崇合作社建立紅蘿蔔品牌，銷售日本等國家，擦亮台灣農產品牌；陳建仁說，他曾在飛機上喝過合作社生產胡蘿蔔汁，一試成主顧，每次搭飛機一定指名做為飲料。

陳建仁在雲林縣長李進勇等人陪同下參訪東勢果菜生產合作（活力東勢股份有限公司），感謝該公參訪，分享農產及加工經驗。

陳建仁說，農村老化是台灣必須正視並解決問題，合作社藉由機械的輔助，大幅縮減人力付出與耕種時間，並種出了質地優良、產量穩定的胡蘿蔔，年年都通過國家檢驗高品質胡蘿蔔，實是其他農村地區可作為效仿的對象。

陳建仁感謝王文星建立了「活力東勢」（Vigor Dong Shih, VDS）品牌，堅持可溯源的產銷履歷，讓所有產品的可以查詢完整生產履歷，讓雲林的農產品推上國際市場，讓世界看見台灣的優質農產品。

東勢果菜生產合作社在2009年成立，生產的胡蘿蔔更占全台20%以上，致力落實生產履歷與農藥控管，生產的胡蘿蔔達到無農藥殘留之最高標準，外銷日本創下佳績，打造出了全國第一的胡蘿蔔王國。