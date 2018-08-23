市場前路樹攔腰修剪 居民怒、攤商支持

小康市場前整排榕樹經修剪後，只剩下光禿禿的樹幹。（記者張菁雅攝）

2018-08-23 22:38

〔記者張菁雅／台中報導〕台中市南屯區小康市場前一整排榕樹原來約3層樓高，市府經發局日前派人修剪後，僅剩下高度1公尺多的樹幹。居民看到光禿禿的樹幹，抨擊攔腰砍掉的修剪方式太過當。攤商則說，修剪後，市場光線好、蚊蟲減少，攤商都支持。

小康市場前有13棵榕樹，約有40年歷史，枝葉茂盛，經發局上週委託廠商修剪後，附近居民發現竟然只剩下光禿禿的樹幹，氣得向市議員何文海反映。何文海今日前往了解後表示，小康市場位於黎明社區內，黎明社區綠化工作一向做得很好，居民無法接受攔腰砍掉的修剪方式，市府被罵後，還刻意在每棵榕樹旁擺放盆栽，希望多一點綠意。

小康市場自治會會長林順款則說，這些榕樹約3層樓高，遮住市場外觀、路口監視器，而且孳生蚊蟲，以前很多人經過這裡，不知道是菜市場，現在市場採光變好，榕樹是修剪得比較短，但不會影響生長，且方便整理，攤商會協助照顧榕樹，等枝葉長出來，會把它們剪得很漂亮。

經發局市場科則說，廠商修剪過當，與要求有落差，該局對居民深感抱歉，除了已深切檢討，也採取補救措施，包括購買肥料、有益菌等，希望促使榕樹長出新芽，也詢問過中興大學教授，榕樹不易死亡，約10幾、20天就會長出枝葉，很快就會枝葉繁茂，屆時將幫榕樹修剪出造型。