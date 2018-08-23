牡丹水庫洩洪 南水局籲：遠離河床

牡丹水庫啟動調節性放水。（記者洪臣宏翻攝）

2018-08-23 14:13

〔記者洪臣宏／高雄報導〕大雨狂炸南部地區，牡丹水庫展開調節性洩洪，南區水資源局（南水局）呼籲民眾遠離河床，另為因應高屏溪原水濁度攀升可能造成的供水壓力，南水局已啟動南化高屏聯通管，進行每日45萬噸原水調度。

南水局指出，受到熱帶性低氣壓影響，氣象局今天11時35分發佈豪雨特報，嘉義以南地區有局部豪雨或大豪雨發生機率，南區水資源局依據先前天氣預報資料，已提早展開所轄水庫堰壩防汛整備作業，完成各項土木設施、水工機械、監測及警報系統，以及備援電力設施等測試，以確保相關設施於豪雨期間正常運作，減低災害發生機率。

南區水資源局表示，今天曾文水庫蓄水率約76%、牡丹水庫蓄水率約72%、阿公店水庫目前正值空庫防淤期，南區水資源局已成立緊急應變小組密切注意各水庫入流量及降雨預報，機動進行水庫防洪操作，其中牡丹水庫集水區屬大豪雨特報範圍，已於上午11時起執行調節性放水，以預留必要滯洪空間。南區水資源局也呼籲民眾隨時留意所在地上游水庫調節性放水或洩洪訊息，放水期間請遠離河床以確保安全。

同時，為提升曾文水庫水力排砂效能，泥砂監測協力團隊成大及台大團隊已分別於集水區入庫點大埔壩及庫區各監測站完成進駐並開始即時監測，掌握豪雨期間泥砂入流情形，做為南區水資源局啓動水庫防淤操作時機參據。

另為因應高屏溪原水濁度攀升可能造成的供水壓力，已啟動南化高屏聯通管進行每日45萬噸原水調度。