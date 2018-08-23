國門第一間 桃機「愛兒寶托嬰中心」今啟用

全台灣第一間國門托嬰中心今天啟用 ，桃園機場「愛兒寶托嬰中心」今天正式啟用，主要服務對象為機場公司及駐場各單位的嬰幼兒，不過初期只招收30名嬰幼兒，目前已有25人，這間機場托嬰中也是「台灣第一」，機場公司董事長曾大仁（右1）、桃園市副市長游建華（右2）、交通部人事處長蔡英良（左2）等人共同見證機場托運中心啟用剪綵儀式。（記者姚介修攝）

2018-08-23 14:51

〔記者姚介修／桃園機場報導〕全台灣第一間國門托嬰中心、桃園機場「愛兒寶托嬰中心」今天正式啟用，主要服務對象為機場公司及駐場各單位的嬰幼兒，不過初期只招收30名嬰幼兒，目前已有25人，這間機場托嬰中也是「台灣第一」。

桃園機場公司今天新成立的「愛兒寶托嬰中心」，總共30名收托名額目前已有25人報名入學，其中桃園機場公司有13人，其他廠商單位則有12人，剩餘5個名額也開放給駐桃園機場服務大聯盟各公民營單位的夥伴申請，桃園機場歡迎有需要者把握機會儘速報名。

愛兒寶機場托嬰中心規劃有：活動區、睡眠區、用餐區、專屬廚房、獨立衛浴及嬰兒護理空間及植栽生態區，並依幼兒年齡分設3間教室。該中心托育服務委託經驗豐富的台灣幼兒早期教育協會經營管理，工作團隊包含1名主任、6名托育人員、1名廚工等，都具備有相關證照及托育實績，另托嬰中心也與機場醫療中心壢新醫院簽定合作，由特約醫師協助嬰幼兒健康管理，提供孩子們最細心、專業的照顧服務。

「愛兒寶托嬰中心」位於第一航廈入境大廳旁，收托對象為2足月至未滿2足歲的嬰幼兒，為呵護孩子健康，機場公司為托嬰中心獨立設置醫療等級的空調設備，裝潢佈置採用最高標準的無毒健康建材，並裝設24小時消防、監視門禁系統，一切設施設備都符合相關法規要求，以最高標準的托育環境，讓機場員工安心工作， 孩子們健康快樂成長，據瞭解托嬰費用每天早上8點到下午6點的價位是每月1萬4千元。

機場托嬰中心收托開放順位以機場公司員工子女優先登記，並開放予機場其他單位的員工子女報名，超額則以抽籤方式決定，目前已報名登記的企業員工除機場公司外，還包括中華航空、昇恒昌、桃園捷運公司、台灣虎航、移民署、台北關及壢新醫院等單位同仁，希望藉此為國門員工打造更為友善的工作環境。

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全台灣第一間國門托嬰中心今天啟用 ，桃園機場「愛兒寶托嬰中心」今天正式啟用，主要服務對象為機場公司及駐場各單位的嬰幼兒，不過初期只招收30名嬰幼兒，目前已有25人，這間機場托嬰中也是「台灣第一」，機場公司董事長曾大仁（右1）、桃園市副市長游建華（右2）、交通部人事處長蔡英良（左2）等人共同見證機場托運中心啟用剪綵儀式。（記者姚介修攝）