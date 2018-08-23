參訪長照據點 陳建仁稱讚雲林為全國模範

副總統陳建仁參觀元長西庄社區長青食堂，與長輩一起共餐。（記者黃淑莉攝）

2018-08-23 16:43

［記者黃淑莉／雲林報導］副總統陳建仁今天在雲林縣長李進勇等人陪同，參訪虎尾若瑟醫院失智共照中心及失智社區服務據點及元長西庄社區長青食堂，陳建仁幫長輩打菜並與長輩共餐，還肯定雲林是「長照2.0」的模範。

陳建仁抵達若瑟醫院先到病房探畢耀遠神父，與畢神父一起唱聖母經祈禱，畢神父載著氧氣罩說「我是台灣人」，陳副總統及與會人鼓掌稱讚。

陳建仁聽取院方神經內科醫師何旭華針對失智共照中心及失智社區服務據點簡報，並到位於醫院一樓的失智共照中心探視長輩，親切與長輩問好及合影。

隨後陳建仁到元長鄉西庄社區長青食堂參觀，聽到共餐長輩及志工平均年齡75歲以上相當驚訝，他參觀食堂的廚房、聽取簡報，並與李進勇一起當打菜志工，逐一替每位長輩打菜，還特地留下來一起吃午餐。

陳建仁表示，長照2.0是蔡英文總統就任後認為這是社會安全重要防護，原計畫今年底設1500個據點，但至8月已1800個，去年1至6月有6萬人接受服務，今年1至6月有10萬人。

陳建仁指出，雲林縣是長照2.0的模範，至今已有50個A點、8個B點及24個C級，長青食堂與長照C級柑仔店結合這是全國創新計畫，且有56個長青食堂，鼓勵長輩走出家門共餐大家一起「吃飯配話」，讓社區充滿愛、溫暖、希望及光明的地方。

陳建仁肯定李進勇這幾年在老人照顧、托育、農業首都及綠能首都做得很好。

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