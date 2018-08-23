台中花卉淪為花博配角 中市：會多元照顧花農

藍營質疑台中花博沒有限制採購在地花卉，讓本地花農、花卉產業淪為配角。（記者黃鐘山攝）

2018-08-23 17:00

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中花博即將試營運，市議會國民黨團今批評，市府宣傳花博的差旅費破千萬元，本地花農、花卉產業卻淪為配角；市府回應，強化國際行銷後，預估可帶來超過百萬人次國外旅客，依法雖不能指定台中花農得標，但也透過多元方式加以照顧。

國民黨團召開記者會指出，市府這2、3年來頻以宣傳花博名義出國，差旅費起碼破千萬元，但市長林佳龍在擔仼立委時卻明指「花博是以國人旅遊為主」，可見砸大錢赴國外宣傳沒有太大效益，市府是慷人民之慨。

藍營又說，台中花博沒有限制採購在地花卉，讓本來應該成為主角的台中花農、花卉產業，花農收益沒有提高，也沒有更多的台中花卉在花博露臉，只看到花博吉祥物四處蹦蹦跳跳，亂花公帑，要求植栽佈展限制得採購本地花卉才行。

新聞局長卓冠廷表示，台北花博總計吸引58.5萬人次國際觀光客，台中希望做得更好，甚至成功開拓18處國際新航點，將為觀光帶來極大的助益，市府強化花博的國際宣傳，觀旅局預估可帶來超過100萬人次國際觀光客入園。

卓又說，依據政府採購法，不能限制特定縣市投標，但已有4家台中市廠商，得標承攬植栽佈展5案，且花博標案已預先擬定植栽品項以特有種及原生種為主，要求廠商直接向農民採購大量及高品質的花卉，透過多元方式讓台中花農有更多機會參加。

此外，國民黨團質疑市府針對綠營執政縣市推出入園半價優惠，是刻意動員當地長輩衝人次；卓冠廷說，那是縣市週活動，僅限特定時間入園，不僅宜蘭有半價優惠，未來各縣市也都會有優惠時段，台北花博就曾如此辦理，希望國民黨不要凡事泛政治化。