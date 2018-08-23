雨勢未達標準 高雄市下午正常上班上課

高雄市將應變中心由2級提升為1級開設。（記者葛祐豪攝）

2018-08-23 13:39

〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄市今天雨勢猛烈，市府中午將應變中心由2級提升為1級開設，由於雨勢未達標準，高市府表示下午將正常上班上課。

高雄市代理市長許立明指出，這波雨勢下午會趨緩，但幅度不大，民政局與區公所應協助山區洗腎及孕婦先行下山，以策安全。

高市府協力團隊成功大學指出，這波低壓登陸北上，帶來強勁西南氣流，預估雨勢今天將持續1整天，最嚴重的時候是白天，今晚至明早將會趨緩，但不明顯。

截至上午11點，高雄市24小時累積雨量以前鎮區最多，達210毫米。根據中央氣象局預估，高雄市白天12小時累積雨量達150至300毫米，尚未達停班停課標準，晚間12小時累積雨量達110至200毫米。

高雄市水利局表示，截至今天中午，共接獲淹水73件，集中在林園、小港、前鎮、鳳山、鳥松等區，有些地方積水深達30至50公分。

水利局指出，目前全市的抽水站正常運作，蓮池潭及金獅湖均調節至預備滯洪水位，市區15座地下道均正常行駛、未封閉。

交通部分，鼓山旗津渡輪一度暫停停駛，公車都正常行駛，捷運及輕軌運作正常，但考量安全，捷運時速降到每小時25公里。此外，高雄港外海有4艘輪船擱淺，正由高雄港務分公司處理中。

至於許多民眾關心下午為何不停班停課？高雄市新聞局長張家興強調，這波強降雨集中在上午10點至12點，目前高雄市的累積雨量與風勢都未達停班停課標準，因此今天下午正常上班上課。