中市捷運藍線工程 今年啟動規劃作業

2018-08-23 15:08

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中捷運藍線從沙鹿火車站延伸至台中港，市府交通局今天說，可行性報告書經交通部審查通過，目前已報請行政院核定；而藍線全長26.2公里，共設有18處車站，總經費約981.49億元，市府預計今年即可啟動綜合規劃作業。

捷運藍線原本從台中火車站至沙鹿火車站，經市府爭取，行政院今年4月同意延伸至台中港，配合市府推動的「台中港2.0」及「雙港副都心」等重大建設計畫。行政院支持後，市府隨即修正可行性報告書，補充延伸台中港段的資料，7月通過交通部審查。

值得一提是，港區議員王立任當選以來，就認為捷運藍線應延伸至台中港，除多次在議會提出質詢，並請立法院副院長蔡其昌、立委黃國書協助爭取，市府從善如流，最終獲得中央支持。交通部報請行政院核定的消息傳出，王立任興奮的表示，將預見海港雙港副都心未來的發展，並感激與他一起爭取的各界人士。

捷運藍線串聯海線雙港副都心及台灣大道沿線，並與捷運綠線、台鐵山線及海線車站共站。全線軌道規劃高架和地下型式，高架段設有9處車站、地下段設有9處車站，共設有18處車站，路線長度26.2公里。總經費約981.49億元，包含中央補助452.79億元，地方負擔127.71億元、用地費用34.04億元，以及自償性經費366.95億元。

王義川強調，捷運藍線將與台鐵及捷運綠線串聯成大台中都會區基本軌道路網，是台中市城市發展重要的指標，可有效紓解台灣大道壅塞，蛻變成最便捷的運輸廊帶。未來由台中港到市中心的旅行時間，將由現行90分鐘縮短為45分鐘，預估運量每日24.32萬人次，尖峰運量每小時4.14萬人次。