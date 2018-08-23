小巨蛋首辦國際街舞賽 25日免費索票入場

小巨蛋25日將舉行國際街舞表演，開放民眾免費索票入場。（圖由台北捷運公司提供）

2018-08-23 14:06

〔記者黃建豪／台北報導〕台北捷運公司將於週六（25日）舉辦國際街舞表演「2018超硬電司趴」，邀請國內藝人、街舞團體、國外街舞團體共同於台北小巨蛋尬舞，活動為免費發放入場，除事前開放網路索票外，25日當天下午2時也會在小巨蛋的東北廣場開放補位號碼牌。

台北捷運公司指出，25日上午10時30分至下午5時將先在小巨蛋南廣場舉辦「超硬嘉年華」 有街舞、DJ電音及饒舌嘻哈等精彩表演為主活動軟場，超硬電司趴則預計25日晚間7時登場，演出陣容，包含藝人JR紀言愷、NikeChen、安那、鼓鼓、頑童MJ116等唱跳歌手外，國外則有來自紐西蘭Royal Family Dance Crew、菲律賓 A-Team Philippines、馬來西亞ODD、澳門TDSM以及韓國The Jinjo Crew等世界級街舞舞者。

國內街舞團則有，融合八家將的「T.S.D鐵四帝」、中國《舞力覺醒》冠軍「IP LOCKERS」、BOTY世界大賽全球第三名「HRC」、2018年勇奪 HIP HOP INTERNATIONAL TAIWAN （2018 HHI TAIWAN）Adult Division台灣區金獎的「HiZam」、2018金曲獎編舞團MoveOn、高度顏值的「育達高職」和「華岡藝校」學生街舞團、國小學生組成的「HRC KiDS」、「EXPG KIDS」，還有2018捷運盃捷客街舞大賽冠軍隊伍Dance Soul-FLASH及Search等。

北捷表示，超硬電司趴的入場門票，已於8月1日開放網路索票，但表演現場分區不劃位、不對號入座，25日當天下午5時起由小巨蛋北大門排隊入場，若超過晚間6時40分未進場，此票則作廢，須配合現場候補機制排隊；對於現場候補的民眾，將在25日下午2時於小巨蛋東北廣場開始發放補位號碼牌，預計下午5時30分於南廣場指定區域依照號碼排序整隊等候。