台鐵成功追分雙軌化工程 中市︰預計明年完工

副市長林陵三視察成追線，證明山手線都有在建設。（記者蘇金鳳攝）

2018-08-23 16:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市政府推動「大台中山手線」，讓山海鐵路串聯成環狀、高架化、雙軌化，副市長林陵三與交通局王義川今天前往台鐵成功站視察，王義川強調山手線的「下環微笑線」成功追分雙軌化工程，預計明年將完工，駁斥對手指山手線「還在天上飛」是不實謠言。

台鐵台中工務段副段長陳保先在現場進行簡報，台鐵專案工程處副處長周廷岳、台中工務段長朱我帆等人也到場陪同。

王義川指出，山手線已動工將近1年，因在現有軌道旁施工，一般民眾不容易看到工程進行狀態。今日視察除了解工程進度，更希望打破部分政黨人士指山手線「還在天上飛」的不實謠言，也歡迎立委或其他民代到工地現場看看，就可了解山手線早已動工。

林陵三表示，過去台中鐵路僅分山線及海線，山海線之間並未連結，導致民眾在山海鐵路之間轉換相當不便；市長林佳龍上任市長前就提出「大台中山手線環狀鐵路計畫」，包括：海線鐵路大甲至追分雙軌高架化、山線鐵路高架化由大慶延伸烏日、「上環彩虹線」海線大甲至山線后里東西向鐵路串聯、「下環微笑線」成功至追分雙軌化。

大台中山手線去年納入中央前瞻基礎建設計畫中，並獲第1期特別預算經費進行規劃及施工，而「下環微笑線」成追雙軌化工程獲編3億元經費，已在去年11月動工，預計明年完工。

林陵三表示，「下環微笑線」的成功至追分段原先是單軌，改成雙軌化之後，火車可雙向對開，提升更多運量，每日雙向班次將可從目前的22班增加到48班，從沙鹿、龍井區等海線往來市區，可搭乘區間車直達烏日高鐵站再轉車，不必再搭到彰化站轉車，相當便利。

王義川表示，台鐵成追線雙軌化工程困難之處，在於施工範圍位於每日行駛從追分往彰化，以及彰化往成功的列車中間。因此工程人員早上只能趁列車行經空檔施工，再利用晚上趕工，才能在預定期程內完工通車。

王義川指出，台中鐵路高架化預計今年底全線各站啟用通車，但目前高架化僅至大慶站。配合台中鐵路捷運化，市府規劃將山線鐵路高架延伸至烏日站，並配合將現有烏日車站東移300公尺，至光日路口形成高架車站，讓台鐵軌道可以平穩地由台74線下方穿越，在烏日高架站與捷運綠線G16在建國路光日路口共站，讓烏日交通更便捷。

未來完工後可一併將光日路地下道填平，及騰空沿線鐵路下方土地面積達4.5萬平方公尺，可供做停車、公園、休憩設施，創造約2.29億元土地開發總效益。