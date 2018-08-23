陌生男子送喝醉室友入房 女網友機靈救室友網友讚爆

2018-08-23 15:43

〔即時新聞／綜合報導〕「要不是我衝出去巡，你早就被睡了！」一名女網友氣憤地在臉書發文，表示室友因喝得爛醉，被一名陌生男子送回家，甚至進到房間，她察覺苗頭不對，緊盯監視器達5分鐘，隨即去室友房間察看，一進門驚見陌生男子正在脫衣服。

綜合媒體報導，原PO在21日於臉書「爆怨公社」上發文表示，室友喝醉被一位陌生男子送回家，原PO對男子說送到門口就好，但男子還是將室友送回房間內，原PO回房後越想越不對，擔心室友會不會被怎麼樣，拿出手機監視器查看後即奔室友房間，豈料見男子竟未離開，還看見室友的高衩長洋裝中沒有內衣且丁字褲外露的癱倒在床邊，而男子正要脫下內褲時，原PO就趕緊阻止他。

男子遭到原PO阻止後開始與原PO爭論，說道：「我又不會怎樣」，原PO表示什麼叫我又不會怎樣？衣服都脫了準備要脫內褲就被我衝進來阻止，當我白癡？直呼：「我第一次看到有男的這麼扯的還給我理直氣壯！」

原PO氣憤的表示不喜歡讓奇怪的人知道自己家在哪，更在通訊軟體跟室友說「明天給我一個解釋，不然妳也一起滾」，她表示男生已向她道歉，而室友則不是第一次帶男生回家過夜，目前已經跟室友斷絕聯絡，她呼籲大家在外喝酒一定要小心注意。

影片一出，引發網友熱議，紛紛表示，「幸好妳在，不然妳朋友就被睡了」、「你是天使」等稱讚的話，更有人問原PO「你缺室友嗎？」。