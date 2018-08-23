醫病》腦麻少年變身小勇士 「可以吃東西最開心」

田媽媽帶著田小弟，七年來台東台中兩地奔波就醫，她表示，「一切辛苦、堅持都是值得的」。（記者歐素美攝）

2018-08-23 14:06

〔記者歐素美／台中報導〕12歲台東田姓少年因罹患高張力腦性麻痺，全身扭曲、食不下嚥，媽媽帶著他四處求醫，終於找到台中慈濟醫院復健科主任蔡森蔚，7年來不辭辛勞，每次都要搭乘4種交通工具跋涉360公里到台中就醫，3年前並在慈濟基金會補助下進行脊椎內幫浦手術，改善全身扭曲、食不下嚥等病況，還能靜下來上學唸書，讓田媽媽笑說：「一切辛苦、堅持都是值得的」。

田小弟是早產兒，6個月大時被診斷出腦性麻痺，媽媽帶著他四處求醫，7年前，終於遇到良醫蔡森蔚，每3個月即從台東開車、搭火車、再搭高鐵，再轉計程車到台中，花費5個多小時、跋涉360公里、橫跨半個台灣就醫。

蔡森蔚表示，高張力腦性麻痺症狀，因全身肌肉強力收縮，致出現全身扭曲、不停抖動或髖關節脫臼，腳踝慢慢變硬、手變形伸不直；媽媽說，田小弟嚴重時嘴邊冒泡、完全吃不下東西，吃東西就吐，常1天只吃1餐，到校坐不到1小時就全身酸痛要回家，口服肌肉鬆劑藥、安眠藥、注射肉毒桿菌，1天要吞上6、70顆藥，令人心疼。

蔡森蔚說，因田小弟服用的肌肉鬆弛劑、安眠藥等都已吃到極限，再吃恐有呼吸抑制等危險，3年前才在慈濟基金會補助下接受脊椎內幫浦手術。

神經外科醫師江培業表示，脊椎內幫浦手術是在腹部皮下植入加藥的幫浦，再將導管穿入胸椎第8節給藥，劑量是口服藥效果的200多倍，改善效果好，但每2~3月需回診補充藥物，約7~8年即需更換新的幫浦。脊椎內幫浦手術及藥物，健保不給付，每次手術費用45萬元以上、每月補充藥費也要1萬元左右。

田小弟接受手術後症狀改善，他說「最開心是可以吃下很多東西」，他喜歡棒球，台中慈濟醫院醫護人員今天特別贈送氣球花、陳偉殷的一卡通及佩佩豬蛋糕給他，他十分開心，笑稱效法陳偉殷「永不放棄」，已從嘴邊冒泡的「小螃蟹」變成「小勇士」。

田媽媽說，田小弟10歲時身高110公分，體重只有20餘公斤，手術後體重已增加到38公斤，身體不緊繃，到學校上課一整天也沒問題，並完成全家搭機到香港迪士尼樂園旅遊的願望。

台中慈濟醫院醫護人員贈送氣球花、陳偉殷一卡通及佩佩豬蛋糕給田小弟，為他加油打氣。（記者歐素美攝）

田媽媽帶著田小弟，從台東跋涉360公里到台中就醫。（記者歐素美攝）

台中慈濟醫院醫護人員贈送氣球花給田小弟，為他加油打氣。（記者歐素美攝）

田小弟接受脊椎內幫浦手術，左下腹皮下植入一個注射藥物的幫浦。（記者歐素美攝）