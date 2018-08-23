有線電視電影套餐延宕退費 竹市重罰

2018-08-23 14:54

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹振道有線電視股份有限公司今年初起隱匿竹市107年有線電視基本頻道每月每戶新臺幣520元收視費用資訊，片面簡述誘導訂戶加訂HBO電影套餐，遭市府罰款30萬元，並於今年3月底允諾退費給訂戶，卻延宕期程，迄今仍未完成退費，市府認為此舉嚴重損害消費者權益，今天另祭出30萬元罰鍰，要求限期改善，否則將繼續按次處罰。

市府行政處白舒樺表示，竹市107年有線電視基本頻道每月每戶收視費用為520元，比去年每月每戶540調降20元，振道身為竹市唯一有線電視系統業者，卻未明確告知訂戶收視費用調降，反透過行銷話術誘導訂戶加訂HBO電影套餐。

白舒樺指出，市府於今年3月27日對振道裁罰30萬元在案，要求對方退費。振道雖於今年3月底提出退費措施，允諾已同意訂閱HBO電影套餐且已繳費的用戶，將直接退還費用，並自下期帳單中扣抵，而同意訂閱HBO電影套餐，尚未收到帳單的用戶，將由振道直接調改帳單，減免該筆套餐費用，但至今年6月仍有5399戶未完成退費，而振道規劃要到明年2月才能完成所有退費。

白舒樺說，市府多次發文要求振道應辦理專案退費，並於今年6月25日振道尚未退費的4389戶，提供包括「退回訂戶本人金融機構帳戶、開立支票郵寄訂戶退費、抵扣次期帳款」等方式服務，且應於今年7月10日前完成，但7月30日市府派員至振道查察，卻發現仍有15戶訂戶未完成退費。

白舒樺表示，對於振道延宕辦理HBO電影套餐不當行銷退費情節，市府依有線廣播電視法再次祭出30萬元重罰，要求振道重視訂戶的各項權益、提升服務品質，市府也會在今年下半年召開108年度有線廣播電視系統費率審議會，督促振道落實保障訂戶權益。