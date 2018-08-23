越南阿嬤跨海捐腎救女 圓滿2個家

胡母（左）捐腎救愛女，母女喜極而泣。（記者張軒哲攝）

2018-08-23 14:23

〔記者張軒哲／台中報導〕為母則強！38歲新住民胡女是單親媽媽，在2016年被診斷出腎絲球腎炎造成腎衰竭，同年6月開始接受血液透析，每週洗腎3天，辭去原本穩定的工作，她與13歲兒子生活陷困境，遠在越南的小弟跟媽媽爭相捐腎，最後由65歲媽媽從越南來台，上個月母女手術成功，胡女恢復正常生活。今日童綜合醫院幫母女慶祝重生，母女相擁而泣。胡母說，自己老了，但女兒一定要救！

胡女出身南越偏鄉，家境困苦，家中6個孩子有4人在台灣，姊姊嫁來台灣後，她21歲也成為台灣新住民，但婚姻維持不久，獨力撫養兒子。胡女說，原本在高雄當服務生，前年在高雄榮總就醫時暈倒，血壓高達200，才檢查出有腎臟病，開始洗腎的日子，後來搬來台中海線養病，讓姊姊就近照顧。

童綜合醫院腎臟內科醫師曾天佑表示，胡女原本接受手術前，因為腎衰竭的關係，腎臟過濾廢物的功能有嚴重的障礙，所幸獲得媽媽捐贈腎臟後，已脫離洗腎的日子，目前恢復狀況良好，在家靜養等待腎臟修復並定時服用藥物治療，可望在術後3個月就能正常外出工作。

胡女在台灣工作多年，定期寄錢回越南助家計，她的小弟為感謝姊姊的付出，一度想來台捐腎，但因弟媳反對。胡母說，兒子有妻小要顧，她老了，少1顆腎沒關係，但女兒一定要救。胡母在越南向菩薩許願，女兒手術成功後，她剃光頭還願。

泌尿科醫師翁瑋駿指出，這次採用腹腔鏡手術來為胡母摘取左腎，手術傷口小，術後疼痛低，出血量少，復原快，對65歲的媽媽來說更安全。胡母本身腎功能正常，且無糖尿病、高血壓或罹癌病史，進行腎臟手術植入胡女右下腹，並將植體腎臟的動脈及靜脈吻合體內的血管，再把輸尿管連接至膀胱，受贈者原先的兩顆則完整保留。

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