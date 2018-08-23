病重夫婦沒錢付住院費 基隆旗袍愛心協會送暖

東信里長賴姵綺（右）偕同基隆旗袍愛心協會、熱心里民探訪陳彥成夫婦，協助付清住院費用，後續醫療照護、生活費用等，也已聯絡慈濟、拋磚愛心社、朝陽愛心社等公益團體提供協助。（記者林欣漢攝）

2018-08-23 13:48

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市信義區陳彥成夫婦患有重病無法工作，太太罹患子宮頸癌末期，住院治療1個多月，但沒錢支付約3萬元的住院費用，在地東信里長賴姵綺今天偕同基隆旗袍愛心協會協助付清住院費用，後續也將轉介各公益團體提供協助，讓夫婦倆安心療養。

賴姵綺指出，陳彥成夫婦雖育有2子1女，但大兒子因故失聯，小兒子離婚，反倒需要人幫忙照顧2名年幼子女，女兒忙於工作且得幫弟弟照顧小孩，兩夫婦只能靠著每月1萬多元的身障、中低收入戶補助及子女生活費，勉強度日。

今年4月陳彥成心臟病發，搶救後在心臟裝置4根支架，鬼門關前走一回，但劫後餘生要面對的是10多萬元的醫療費用，他向友人借錢才付清醫療費出院，未料，妻子又確診罹患子宮頸癌末期，陳彥成說，實在想帶太太到花蓮走走，乾脆就此一去不要再回來，一家人差點就想不開走上絕路。

賴姵綺今天偕同基隆旗袍愛心協會、熱心里民探訪陳彥成夫婦，協助付清住院費用，後續醫療照護、生活費用等，也已聯絡慈濟、拋磚愛心社、朝陽愛心社等公益團體提供協助，並呼籲各界善心人士一同伸出援手，助他們度過難關。