雨像用倒的！水漫高雄 市區道路多處積水（圖輯）

中正路上機車道嚴重淹水，多部機車幾乎滅頂。（記者黃建華攝）

2018-08-23 13:15

〔記者黃建華、黃旭磊、陳文嬋、蘇福男、黃佳琳／高雄報導〕高雄市今天上午降下暴雷雨，傾盆雨勢就像倒的一樣，全市各地陸續傳出災情。

台鐵高雄鳳山站南端10公里處，大約是維新路橋附近，今早因下起大雨，導致軌面積水超過17公分，高於鐵軌看不到軌道，積水長度20多公尺，造成火車無法行車，一度雙線暫時停駛，所幸近中午雨勢趨緩，目前已恢復通車。

此外，停泊在外海的4艘輪船也傳出意外，其中1艘疑似觸礁，高雄港區相關單位接獲通報，「太倉湖號」貨櫃輪遭強風吹襲，逐漸往旗津沙灘漂移，最後擱淺在旗津海水浴場前約300公尺，12名船員目前平安。

今早大雨，市區到處積水，新興區民族路、六合路、民生二路、中正路，前金區河東路相繼有低窪路段，水淹半個輪胎高，不少機車拋錨，新興警分局獲報派員到處拉起封鎖線，避免汽機車誤闖淹水區拋錨。

上午中正路上機車道嚴重淹水，多部機車幾乎滅頂，警方在淹水路段警戒指揮，避免汽機車再闖入泡水拋錨。

前鎮區草衙大貨車專用道積水，行駛中車輛半個車身泡水，消防局派員救出駕駛，而中正交流道、前鎮加工區新強路等多處也出現積水情形，有車輛泡水由消防員救出駕駛。

大岡山地區上午也有多處路段嚴重淹水、封路，目前省道台19甲線岡山五甲尾往阿蓮方向和樹德科大前面封閉通行，梓官石潭加油站前路段，淹水一個輪胎高，台28線田寮往旗山路段有土石流，影響車輛通行。

另外，阿蓮區也有多處大淹水，包括台28線阿蓮里往峰山里路段、崙港里台北氧氣、崙頂商號路段，台19甲線62k復安國小、高13-1也嚴重淹水，岡山區真保寺前有民眾受困車輛待援。

美濃區福美路往廣興王爺廟方向河川暴漲，目前溪水已漫過路面，車輛無法通行，六龜區紅水坑也傳出車輛受困，旗美高中至旗尾橋路段淹水，目前警、消都緊急出動搶救及封鎖道路。

中央氣象局表示，旺盛發展的對流常伴隨打雷、閃電與劇烈降雨，高、屏地區達豪大雨等級，累積雨量多處破200毫米，包括前鎮漁港測站207毫米、小港鳳森給水廠202毫米、苓雅消防隊測站200毫米。

警方在淹水路段前警戒指揮，避免汽機車再闖入泡水拋錨。（記者黃建華攝）

很多汽車涉水強行通過，岌岌可危。（記者黃建華攝）

新興區上午瞬間雷雨，很多地方水淹半個輪胎高。（記者黃建華攝）

民生二路嚴重淹水，警方派員警戒。（記者黃建華攝）

車輛泡水。（攝自臉書：聯結車 大貨車 大客車 拉拉隊 運輸業 照片影片資訊分享團）

台鐵鳳山段一度積水，高雄工務段搶修通行。 （記者陳文嬋翻攝）

鳳山區公所前汪洋一片，民眾被迫牽車通行。 （記者陳文嬋攝）

今早高雄下大雨，鳳山消防隊泡在水裡，消防隊員忙著掃水。（記者陳文嬋攝）

省道台19甲線岡山五甲尾往阿蓮方向淹水，目前封路禁止通行。（讀者蔡柏林提供）

省道台28線田寮往旗山路段有土石流，影響車輛通行。（讀者張淑菁提供）