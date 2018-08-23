強降雨「浸雷」台南 這些道路封閉管制

南市友愛街及永福路口淹水封鎖管制。（記者洪瑞琴攝）

2018-08-23 13:07

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南今天受熱帶性低氣壓及外圍環流影響，進入強降雨時期，幾乎全市區低漥及地下道都在「淹」，許多街道封閉現場管制封鎖，且不斷增加，市府加強派員進行交通秩序維護忙翻天，並呼籲民眾注意安全。

代理市長李孟諺表示，目前持續有對流系統進入，根據氣象局觀測目前台南市北區雨量已達到102毫米，3小時累積超過100毫米，全市降雨持續中，中午後高雄雨帶北上，本市雨量將開始快速累積，時雨量、日累積雨量還有可能上修。

李孟諺表示，受強降雨影響，市區有多處低窪地區傳出積水，警消已經全面出動，巡視守護並引導指揮交通，水利及工務單位也機動進行相關防水作為，只要積水就會加以管制，若雨勢稍緩，積水消退，就立刻恢復通行。

市府呼籲，但因雨勢難以控制，雖然已經全力動員，仍難免有遺漏之處，也請市民朋友注意管制狀況，有影響交通狀況，也隨時通報119，將會盡力協助把影響減到最低。

街道管制如下：

林森地下道淹水，東向西車道封鎖，車輛無法通行

小東地下道管制

裕農路涵洞管制

四維地下道管制

東成、富農街積水

榮譽街淹水

林森地下道淹水，東向西車道封鎖，車輛無法通行

小東地下道管制

裕農路涵洞管制

友愛街與永福路口淹水

民族路三段（海安路到康樂街前）積水、海安路（民族到成功路口）積水約10公分

安中路一段800號至同安路口積水逾30公分、安中路一段227巷口積水逾30公，長溪、怡安路口積水逾30公分，長溪路一段積水逾50公分，兩側入口全線封鎖管制，安中一街積水逾30公分，實施封鎖管制中。