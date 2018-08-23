醫病》肺癌家族化 醫：及早篩檢存活率高、恢復快

2018-08-23 12:32

〔記者楊心慧／台北報導〕據衛福部統計，肺癌已連續十年為台灣十大癌症死因第一名，由於肺癌初期無明顯症狀，往往出現症狀時都已末期，萬芳醫院癌症中心主任賴基銘呼籲，高風險族群最好都要做低劑量電腦斷層檢查，肺癌只要在早期發現，存活率都很高，手術後恢復快，也不用搭配化學、標靶治療。

衛福部2017年數據顯示，肺癌死亡率高，平均每56分鐘有一人死亡。

萬芳醫院今天召開「危險！肺癌家族化 定期篩檢保健康」記者會，賴基銘表示，抽菸、吸二手菸、空氣汙染、廚房油煙、家族遺傳等，皆屬肺癌高危險族群，這類人要提高警覺，最好40歲就做低劑量電腦斷層檢查，早期診斷可提早治療，不但手術恢復快，存活率也高。

有家族肺癌史的吳小姐昨在記者會上分享自身經驗，她表示媽媽與大姐多年前皆因肺癌去世，在她小時候過世的爸爸也有肺結核病史，因此她很擔心會罹患肺癌，因此到萬芳醫院檢查，沒想到竟是肺腺癌第一期，所幸手術狀況良好，現在已恢復健康。

吳小姐說，有了她的案例，二姊和兩位弟弟都去醫院檢查，結果二姊肺部有一公分的結節，屬早期肺腺癌，弟弟的初步檢查則是有狀況，還在進一步檢查中。

吳認為，肺癌和家族遺傳有一定的關係，希望以自身經驗提醒其他有肺癌家族病史的民眾及早檢查，也呼籲大家多關心家人，才能避免憾事發生。

萬芳醫院胸腔外科主治醫生林洧呈表示，萬芳醫院兩年來，共發現十五位具有家族病史的案例，高達八成都是二等親內，顯示家族遺傳為高風險族群，由於七成的肺癌初期病患無明顯症狀，因此大家需要更留意自身的身體狀況。