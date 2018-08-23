阿嬤超省獨自吃剩菜約不出門 她用假帳號成功拐出

原PO辦了LINE@假帳號要用來騙阿嬤出門吃飯。（圖擷取自網路論壇「Dcard」）

2018-08-23 12:56

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友的阿嬤非常節省，約她出門吃飯一定被打槍，身為孫女的網友想出一招，精心做了假優惠券，終於成功將阿嬤騙出門。

這名女網友昨天將過程PO上網路論壇「Dcard」，只要約她的阿嬤出門吃飯，阿嬤就會堅持自己留下來弄冰箱的剩菜來吃，「為了讓阿嬤和我們一起出去吃飯，我創了一個Line@帳號（殊不知只有她一個好友）」，她設計了牛排館「5人同行1人免費券」的假抽獎活動，故意要阿嬤幫忙抽。

唯一的獎項當然由阿嬤獲得，原PO再加以勸說，「阿嬤我們家剛好5個人，你不去就浪費了」，阿嬤果然落入圈套「安內喔，那我還是去好了」，終於成功達成全家一起開心外出吃飯的任務，事後有網友提供刪除帳號的方法，以防假帳號造成他人困擾。

網友看完紛紛誇讚原PO的創意，「妳超強！有時候沒有特殊理由的話，很多長輩都會嫌貴什麼的不一起出門吃飯…真的是XD妳真的是有心到嚇到我XD」、「哇，好強喔！我家的阿嬤也一樣耶！每次要出去外面吃都要動員所有人來勸她，她們那年代省錢省習慣了，都捨不得我們出錢帶她去吃大餐」。

也有網友分享自己的經驗，「曾經為了鼓勵我外婆出門吃飯，我也把頭像換成貴族世家，傳活動訊息給我媽，還因為怕穿幫，連穿了幾次洗對話，甚至串通店老闆，雖然被很多朋友問我是有這麼貪吃嗎？連照片都要換成貴族，但是能夠有這些回憶，我覺得很值得」、「所以我都直接買餐卷XD阿錢都花了阿嬤你不吃嗎？」。

LINE@假帳號中還設定了機器人回覆。（圖擷取自網路論壇「Dcard」）