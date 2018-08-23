六輕焚化爐協助代燒全縣垃圾？麥寮鄉群起反對

麥寮鄉農會要求六輕不得代燒台西、麥寮以外鄉鎮垃圾。（記者林國賢攝）

2018-08-23 12:11

〔記者林國賢／雲林報導〕六輕焚化爐汰渙環差過關，環評承諾代燒雲林縣3分之1家戶垃圾，引爆麥寮地方強烈不滿，公所、代表會與農會均強烈譴責，揚言只要台西、麥寮之外鄉鎮垃圾進入六輕，將發動圍廠，同時到環保署、縣府抗爭。

雲林縣環保局廢管科科長張誌誠表示，六輕焚化爐是進行汰舊換新，總處理量仍維持400噸不變，設備更新後可降低污染，未來，仍以協助處理麥寮、台西兩鄉垃圾為主，請民眾放心。

麥寮鄉長許忠富表示，全縣垃圾集中麥寮處理，將會造成嚴重交通、空氣污染，麥寮公所已多次在環評會議表達嚴正反對立場，立場從沒有改變，縣府也承諾會維持目前協助去化台西、麥寮垃圾，若未來有任何改變，公所會與鄉親站在一起全力反對。

縣議員林深、林建鴻指出，麥寮不是二等鄉鎮，更不容許成為垃圾之鄉，他們已要求縣府不得清運其他鄉鎮垃圾到六輕，從現在起，鄉親如果發現台西、麥寮之外垃圾車載運垃圾到六輕，直接向警方檢舉，將以違反廢棄物清理法究辦。

縣議員許志豪強調不容許造成麥寮污染的其他鄉鎮垃圾到麥寮。

麥寮農會許俊杰表示，縣府無力解決垃圾問題，不能把垃圾丟到麥寮鄉，麥寮鄉不是垃圾鄉，堅決反對代燒其他鄉鎮垃圾。

公所、農會兩場反對六輕代燒其他鄉鎮垃圾記者會，各有近百人參加，民眾高舉布條抗議，揚言一旦其他鄉鎮垃圾運到六輕，不排除到環保署、縣府抗爭，甚至圍廠抗議，絕不容許垃圾進入麥寮。

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