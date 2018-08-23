大雨造成火災警報器短路 屏東縣衛生局員工趕緊撤離

2018-08-23 12:03

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣今天大雨不斷，造成縣府衛生局的火警警報器短路發出警報聲，員工不知情況忙著朝外逃生，獲知是短路後才鬆了一口氣。

熱帶低氣壓今天侵襲南台灣，大雨不但造成街道淹水，也造成今天上午約10點許縣府衛生局的火警警報器短路，不斷的發出警報聲音，警告所有的員工發生火警，快點逃離現場，由於室內沒有任何煙霧，讓員工一度不知所措，不知道要不要逃離，但最後員工仍決定先疏散離開大樓，直到查出是火警的警報器短路並關掉電源後才鬆了一口氣，返回工作崗位。