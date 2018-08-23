台鐵中秋疏運9/7開訂 東線新自強號仍售站票

台鐵中秋疏運期車票9月7日開訂，東部幹線太魯閣、普悠瑪等新自強號，仍售站票，搭乘80公里以上提供8折優惠。（圖：台鐵局提供）

2018-08-23 11:47

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕台鐵局將於今年9月21日至25日中秋節連續假期疏運期間，全線加開217列各級列車，東部幹線、南迴線共加開自強號115列、莒光號36列、復興號及區間車26列；西部幹線加開自強號20列、莒光號6列、區間車14列。為提升東部幹線疏運能量，9月21日至24日，行駛東部幹線的太魯閣號、普悠瑪號將販售無座位票，且搭乘超過80公里仍提供8折優惠。台鐵局表示，旅客可於9月7日凌晨0點起，透過網路及電話語音訂中秋車票。

對號區間快車 北宜100元、北花200元優惠

中秋連假針對東部地區疏運措施，包含9月22日至24日每天開行樹林－宜蘭－花蓮對號區間快車3趟往返，共計開行18列次，並提供北－宜100元、北－花200元優惠票價。台鐵局表示，對號區間快車樹林發車後，只停靠板橋、台北、松山、礁溪、宜蘭、羅東、花蓮，台北到花蓮都不用3小時，每列次可提供352個座位，民眾可多加利用。

9月21日、9月23日連假離峰時段，台鐵也加開樹林往返花蓮、台東7折紅眼列車。9月21日樹林往花蓮列車於晚間11點40分台北站開車後，隔日凌晨2點13分抵達花蓮；往台東列車台北站則是11點30分開車，隔日凌晨2點抵達花蓮、4點15分抵達台東。

9月23日花蓮往樹林列車，則於晚間11點50分發車，隔日凌晨2點23分抵達台北；台東往樹林列車11點50分發車，隔日凌晨2點8分抵達花蓮、4點40分抵達台北。

東線實名制列車 9/8開放訂票

另外，9月21日、22日及24日仍會加開東線實名制列車，9月21日至24日行駛東部自強號，包含普悠瑪號、太魯閣號，搭乘里程超過80公里，無座票都提供8折優惠。台鐵局表示，東線含跨線普悠瑪號、太魯閣號等新自強號發售無座票，每班限量發售120張，於乘車當日於車站售票窗口發售、不提前預售。

西部幹線旅客，疏運期間台鐵也加開七堵－嘉義間（經山線）區間快車共8列次，台鐵局表示，今年中秋假期車票，9月7日凌晨0點起，開放網路及電話語音訂票；實名制列車於9月8日0點起，開放身份證U、V及107年8月1日前設籍設籍花東縣民網路訂票。相關加開列車車次、時刻，旅客明日起可於台鐵網站及各車站公告查詢。