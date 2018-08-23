東元Green Tech國際創意競賽 中山大學打敗台大摘金

東元Green Tech國際創意競賽成績揭曉，中山大學團隊打敗台大摘金。（中山大學提供）

2018-08-23 10:54

〔記者林曉雲／台北報導〕中山大學打敗台大摘金！第11屆東元Green Tech國際創意競賽成績揭曉！國立中山大學環境工程研究所師生團隊，以「土壤及地下水污染全方位綠色整治技術與基質開發」為題奪冠，亞軍與季軍由台大奪得。

東元科技文教基金會舉辦Green Tech國際創意競賽，其中「主競賽」展現台灣的大學師生有關節能減碳的創意；「國際賽」展現各國家地區的生活環境和技術升級。東元Green Tech國際創意競賽每年有數百位國內外科技領域的大學與碩博士師生參與，今年共有來自中山、台、成、清、交等超過200名大學校院師生，共40件作品，經過嚴格篩選後進入決賽匯集台北。

中山大學團隊以解決土染及地下水議題奪得冠軍。中山環工所團隊表示，台灣工業快速發展，土地汙染問題層出不窮，對國家經濟、人體健康及環境品質都產生極大衝擊，目前國內列管的土壤與地下水汙染場址超過2千7百個，希望透過這項發明對台灣有所貢獻，也看好此技術應用在國外的開發潛力。

團隊由環工所教授高志明、博士後研究員許藝騰指導，帶領學生歐峻豪、林韋翰、夏國芳、羅勺格、李慈馨。高志明教授表示，透過經濟有效且務實的汙染處理技術，降低業者整治含氯汙染物汙染場址的整治成本，僅占國外市售整治產品成本的五分之一，使業者能在經濟和效益的雙重考量下，有效解決含氯汙染物造成環境汙染問題，達到環境復育及綠色整治的目的。

中山環工所團隊表示，高志明教授赴美拿到博士學位後，曾在美國環境工程業界任職近5年，因此了解業界的考量，回國投入研究後，致力協助產業界，期能達致降低成本且兼顧環保效益的雙贏局面。他表示，綠色修復整治土壤及地下水，如果沒有考慮到生態層面，就是開挖並焚化，不過若是能做到現地處理、以生物方式修復，被動式的整治，就能降低二次汙染。

競賽由中山大學摘金，台灣大學拿下第二和第三名，參賽團隊包括成功大學團隊提出「微藻處理豬糞尿廢水之循環經濟模組」，在廢水中可以生長很好，和廢水中的其他菌種可以形成良好共生。台北科技大學團隊推出「循環液流式鋅燃料電池儲能設備」，可經還原模組吸收電能後重複使用，透過電能管理系統提升系統效率。交通大學團隊推出「超低功耗之全數位驅動LCD」計畫，設計出功耗僅市售TFT LCD資料驅動IC的50％，可降低功耗使用。