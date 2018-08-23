你會做什麼，讓世界更美好？ 活動即起徵件

「你會做什麼，讓世界更美好？」「GO English!國際徵件計畫」，ETS台灣區總代理忠欣公司今天發表2018-2019活動主題：讓世界更美好（Make the World a Better Place. In Your Words.），向全國老師發出請帖，帶領學生組成團隊，在課堂上以英語討論用什麼方式讓世界變得更美好。（記者林曉雲攝）

2018-08-23 10:54

〔記者林曉雲／台北報導〕「你會做什麼，讓世界更美好？」美國教育測驗服務社（Educational Testing Service, ETS®）舉辦托福兒少系列測驗「GO English!國際徵件計畫」，ETS台灣區總代理忠欣公司今天發表2018-2019活動主題：讓世界更美好（Make the World a Better Place. In Your Words.），向全國老師發出請帖，帶領學生組成團隊，在課堂上以英語討論用什麼方式讓世界變得更美好。

忠欣公司營運長吳紹銘表示，「GO English!國際徵件計畫」已舉辦4屆，去年吸引全球來自25個不同國家、557所學校、超過1萬4000位學生參與「打造你的時光膠囊」活動，上傳超過2300件作品；台灣有94所學校機構、146位指導老師、超過3500位學生提交500多件作品，從小學生到大學生，分別運用英語聽說讀寫的能力，發揮創意及想像力，透過影片、廣播、海報或新聞專欄，分享各式各樣的時光膠囊，大展台灣年輕學子的英語文能力。

台北大學應用外語學系教授劉慶剛表示，明年上路的12年國教課綱的核心素養有三大面向：自主行動、溝通互動、社會參與。「GO English!國際徵件計畫」，呼應108新課綱中的核心素養，參與的學生完全自主行動，學生不只需要英語能力，也需要在真實生活中不同領域的知識與概念，加上團隊合作溝通互動，才能完成作品，而學生參與的動機則是一種社會參與的行為。

新竹市龍山國小老師李宛錚分享去年經驗，她帶著三個班級共76位學生，利用期末三堂英語課的時間，規劃英語學習單，讓學生發想創意外，也讓學生訪問家長或親友想要放進時光膠囊的元素，激發學生不同的想像空間，鼓勵學生將過去在課堂上學過的英語單字，不同程度的學生都受益。

新竹縣竹北國中老師陳巧嫦表示，全班27名學生全部參加，希望透過這個國際活動將世界帶進教室，讓學生能與國際交流、拓展視野，有更多機會看到不一樣的世界。

徵件計畫即日起至2019年3月1日申請截止。