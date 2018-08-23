「戀愛聖地」荒廢久了 淡水沙崙海水浴場重啟恐無望

淡水沙崙海水浴場曾是著名觀光景點，政府打算規劃重啟為文創園區。（資料照）

2018-08-23 11:27

〔即時新聞／綜合報導〕淡水沙崙海水浴場，曾享有「戀愛聖地」的美名，自1999年關閉後荒廢至今。新北市政府在8年前開始重啟計劃，打算將當地規劃為沙崙文創園區，進行重啟開發bot招商作業，21日更召開公聽會討論，然而對議員希望開放海域、加入更多親水設施的期望，似乎沒有任何改變，沙崙海水浴場的重啟之路恐怕愈來愈渺茫。

沙崙海水浴場曾是北台灣過去的熱門景點，後來因經營不善、水質不佳，加上海域漩渦暗流多，被列為「十大危險海域」，從1999年關閉後荒廢至今。為了讓沙崙海水浴場有往年的觀光人潮，新北市政府近年來規劃重啟為文化創意產業園區，並進行開發bot招商作業。

8月21日，新北市經濟發展局在淡水區公所舉辦沙崙文創園區公聽會，根據地方媒體報導，新北市經發局副局長黃正誠表示，由於沙崙海水浴場在都市計畫中是屬於文化產業用地，因此規劃2.55公頃的文創區、1.13公頃的停車場用地，然而地方上有聲音提出，希望能有更多的親水設施。

根據報導，新北市議員蔡錦賢表示，政府的計劃，有必須改進的地方，應該加入更多的親水設施，若只是販賣文創商品，形同失去沙崙重啟的意義；而新北市議員鄭宇恩則認為，在經發局規劃的開發規模下，要回到以前的海水浴場是不可能的事情，是否能將文創空間縮小、親水空間擴大，朝向小型海洋公園的方向規劃，而沙崙海灘至今仍被列為危險海域，應該解禁開放。

報導指出，新北市經發局認為，沙崙要開放海域，還得經過詳細評估，無法馬上做出決定，而沙崙海灘本就是開放空間，民眾可以到開放空間去，但危險海域不能下水。這場公聽會是第二次邀請地方來聽取意見，然而政府的態度似乎並沒有任何改變，這讓海水浴場的重啟之路，或許更加渺茫。