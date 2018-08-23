對陶土著魔 范仲德把玫瑰、台南古蹟全變壺

范仲德將台南古蹟以半浮雕的方式，以手工方式結合在食器上，推廣食器的人文藝術品味。（記者劉婉君攝）

2018-08-23 09:58

［記者劉婉君／台南報導］玫瑰、「愛」、變形金剛及台南古蹟，經過陶藝家范仲德的創意與巧手，成為一件件實用又獨特的茶壺，每件作品從構思、製作到最佳作呈現，常常需要歷經2、3年，讓每件作品背後都有一個生命故事。

范仲德從小就以美術、工藝成績最好，但在聯考的時代，考試成績決定了求學路，范仲德也進入當時的南台工專（今南台科大）工業管理科系就讀，但他對藝術仍難以忘懷，26歲時，毅然決然辭去公司科長的職務，放棄1個月2萬多元的薪水，開始接觸陶藝，范仲德形容，「當時一摸到陶土就像著了魔一樣，從此愛上陶。」

在媽媽強烈反對下，范仲德與自己訂下3年之約，如果沒有做出成績就放棄，期間為了避免親友詢問，他整天躲在老家的工作室裡創作，直到3年之約即將屆滿，他也準備依約找工作時，一張來自鶯歌的訂單讓他重拾信心，陸續得獎，也以獨特風格建立自己的品牌，成為首位獲得中國「建陽市博物館」永久典藏5件天目茶盞的創作者，也曾受邀至巴黎、紐約、法國紅堡等地展出。

范仲德說，自己不喜歡一成不變的個性，也展現在作品上，因為都是以前沒有人做過的，每一件的技法都要自己想，而靈感往往來自生活或時事，才能讓作品不只具有自己的風格，也能彰顯出生命力。

例如變形金剛造的的壺，是應兒子的要求；玫瑰花則是因為早期展覽時常有人送花而引發的想法，不過，為了讓壺嘴、壺把不會顯得突兀，做了至少100只壺才終於成功。

道地台南人的范仲德，也將億載金城、赤崁樓、林百貨等台南古蹟，以半浮雕的方式結合在食器上，希望各地民眾不只看到台南的小吃，也能看到台南豐富的文化內涵，更希望推廣食器的人文藝術品味。

「府城意象、生活茶器」范仲德陶藝展，即日起至9月16日，在台南知事官邸1、2樓展出，週一公休。

變形金剛造的的壺，是范仲德應兒子要求而創作的作品。（記者劉婉君攝）

玫瑰造型的壺，至少淘汰了上百件作品後，才終告成。（記者劉婉君攝）