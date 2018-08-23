熱低登陸屏東 未來可能2路徑 走這條對中南部威脅極大

熱帶低壓今晨登陸屏東東港，南側強對流區將隨中心北上，為中南部帶來風雨。（中央氣象局）

2018-08-23 10:09

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局持續發布熱帶性低氣壓特報，熱帶低壓已於今晨登陸屏東東港，儘管登陸後結構受破壞，不過仍不排除今晚或是明天可能發展為輕度颱風，氣象局將持續觀察，登陸後熱帶低壓的路徑有2種可能，若沿西部北上對中南部威脅極大。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，熱帶低壓南側有明顯的西南風強風軸以及西南、西北風交會輻合區，這個大範圍的對流將帶來強降雨，隨著今天熱帶低壓往北深入陸地北上，真正的強降雨才正要開始。

吳聖宇分析指出，模式預測熱帶低壓登陸台灣後有2種路徑可能，A路徑是翻過山脈進入東部、東北部近海後北上，這樣的路徑對於中南部有直接的豪大雨威脅，隨著熱帶低壓北上，北部、東半部的降雨也將從下午到晚間起逐漸增大。

B路徑則是熱帶低壓過不了中央山脈，直接沿著山脈西側北上，然後再逐漸轉彎出海趨向福建沿岸，該路徑將會把熱帶低壓南側強對流區直接拉到中南部上空，對中南部帶來更嚴重的豪大雨威脅，北東地區影響相較小一些；吳聖宇認為，走B路徑的可能性較大。

吳聖宇強調，無論是哪種路徑都會帶來局部強陣風，不容忽視，提醒民眾熱帶低壓的影響才正要開始，並且會持續到明天（24日），中南部務必嚴加防範風雨可能造成的影響。