台中捷運藍線關鍵一大步 交通部報請行政院核定

捷運綠線將在今年底試運轉。（記者張菁雅攝）

2018-08-23 08:48

〔記者張菁雅／台中報導〕台中捷運藍線納入中央前瞻計畫後，獲中央同意延伸至台中港，全案昨（22）日已由交通部報請行政院核定。台中市政府交通局長王義川今日表示，預計今年即可啟動捷運藍線綜合規劃作業，邁出最關鍵的一大步；另外，南北向的捷運綠線今年底將試運轉，東西向的捷運藍線與其形成十字軸線，搭配大台中山手線環狀鐵路，跨越山海屯市區的軌道路網已經成形。

王義川表示，原本中央僅同意捷運藍線從台中火車站（台中大車站計畫）至沙鹿火車站，在市府進一步爭取下，行政院今年4月30日審查同意延伸至台中港，以配合市府推動中的「台中港2.0」及「雙港副都心」等重大建設計畫。行政院支持後，市府也在最短時間重新修正可行性報告書，補充延伸台中港段的資料，並於7月13日通過交通部審查，昨日再由交通部正式呈報行政院核定，可望於今年由市府啟動綜合規劃作業。

捷運藍線規劃西起台中港，行經沙鹿火車站、市政府至台中大車站，串聯海線雙港副都心及台灣大道沿線，並與捷運綠線、台鐵山線及海線車站共站。全線軌道規劃高架和地下型式，高架段設有9處車站、地下段設有9處車站，共設有18處車站，路線長度26.2公里。總經費約981.49億元，包含中央補助452.79億元，地方負擔127.71億元、用地費用34.04億元，以及自償性經費366.95億元。

王義川強調，捷運藍線將與台鐵及捷運綠線串聯，形成大台中都會區基本軌道路網，是台中市城市發展重要的指標，可有效紓解台灣大道壅塞，蛻變成最便捷的運輸廊帶。未來由台中港到市中心的旅行時間，將由現行90分鐘縮短為45分鐘，節省一半以上，也可鼓勵民眾少開車騎車，預估運量每日24.32萬人次，尖峰運量每小時4.14萬人次。

王義川也說，捷運藍線申請過程可說是「一波多折」，前市府時期，交通部原以捷運藍線與BRT重疊競合為理由，退回捷運藍線案。2014年底，市長林佳龍上任，一方面改革BRT藍線成為優化公車系統，另方面也積極與中央溝通，強調台中已放棄BRT，全力配合捷運藍線審查。市府同時提出公車10公里免費政策做為捷運前階段交通配套政策，最後終於獲得中央肯定，讓捷運藍線「起死回生」。

他表示，未來市府會持續以大台中地區整體運輸路網思考，包括大台中山手線、綠線延伸彰化及大坑線、雙港捷運、大平霧捷運等，都已陸續規劃中，市府將向中央爭取核定，早日完成整體路網系統。