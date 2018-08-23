16縣市豪大雨特報！ 熱帶性低氣壓進逼恐成颱

受到熱帶性低氣壓影響，中南部及台東地區有局部豪雨或豪雨以上的劇烈降雨。（資料照）

2018-08-23 06:34

〔即時新聞／綜合報導〕今日台灣受到熱帶性低氣壓影響，中南部及台東地區有局部豪雨或豪雨以上的劇烈降雨，而中央氣象局稍早對全台16縣市發布豪大雨特報，高雄市山區和屏東縣山區須特別警戒劇烈降雨，而其他地區也會有機會降下局部大雨或豪雨，氣溫部份，北部高溫約34度，其他地區高溫則為31至33度。

中央氣象局指出，由於熱帶性低氣壓接近，今早5點30分對全台16縣市發布豪大雨特報，大雨特報範圍包括新北市山區、桃園市山區、新竹縣山區、宜蘭縣山區、苗栗縣山區、花蓮縣山區、台中市、彰化縣、雲林縣。豪雨特報範圍包括南投縣、嘉義縣、嘉義市、台南市、台東縣、高雄市平地、屏東縣平地及恆春半島。高雄市山區和屏東縣山區則發佈大豪雨特報

熱帶性低氣壓在今日清晨2點位於鵝鑾鼻西北西方約130公里的海面上，向東北移動，時速19公里，有發展為輕度颱風的趨勢。

今日空氣品質部分，馬祖、金門及澎湖為「普通」等級，北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭及花東空品區為「良好」等級。

週五（24日）持續受到熱帶性低氣壓的影響，中南部及台東地區一整天會有局部豪雨或豪雨以上的劇烈降雨，其他地區也有機率發生局部大雨或豪雨。週六至下週三（25日至29日）台灣地區仍位於季風低壓的影響範圍內，大多為偏西南風帶來水氣，中南部地區有短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲但有局部短暫陣雨或雷雨，並有機會發生局部大雨或豪雨。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 27 ~ 33 27 ~ 32 26 ~ 29 26 ~ 33

熱帶性低氣壓有發展為輕度颱風之趨勢。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象局）